Frammersbach (ots) -



Intersolar Europe 2019 Halle A2, Stand A2.536



Seit mehr als 10 Jahren sind wir als Versicherungsmakler für Gewerbe- und Spezialversicherungen Aussteller auf der Leitmesse der Photovoltaikbranche.



Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder auf Innovationen, spannende Gespräche und den Austausch mit Ihnen über Ihre Projekte! Auch wir haben wieder interessante Neuigkeiten.



Es kann jeden jederzeit treffen!



Aus all Ihren Tätigkeiten erwachsen Haftungen - wir schützen Sie vor den finanziellen Folgen bei



- Planungsfehlern - Vermögensschäden - Tätigkeitsschäden - Datensabotage



Alle Schäden zu verhindern, ist meist nicht möglich. Sich abzusichern schon!



Mit flexiblen und zielgerichteten Versicherungslösungen rücken wir Ihre Bedürfnisse in den Fokus.



- Absicherung der Berufshaftpflicht inklusive Objektfolgeschäden - Absicherung von echten Vermögensschäden - Ansprüche von Betreibern aus fehlerhafter Betriebsführung - Absicherung aller Arten von Cyber-Angriffen (z.B. Golden-Tickets, Zero-Day-Lücken, Fake President)



Sie operieren international? Auch hierbei sind wir Ihr Partner!



- Absicherung von internationalen Aktivitäten und Tochterunternehmen - internationaler Versicherungsschutz für die gesamte Unternehmensgruppe



Gerne stellen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch unsere Spezialkonzepte vor.



Wir freuen uns auf Sie! Besuchen Sie uns einfach an unserem Stand in Halle A2, Stand A2.536 vom 15. bis 17. Mai 2019 Jetzt vorab einen Termin vereinbaren:



Sonja Hartmann Teamleitung



Tel: +49 9355 9745-16 Fax: +49 9355 9745-616 sonja.hartmann@wiass.eu



OTS: Wirtschafts-Assekuranz-Makler GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/71458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_71458.rss2



Pressekontakt: Sonja Hartmann Teamleitung



Tel: +49 9355 9745-16 Fax: +49 9355 9745-616 sonja.hartmann@wiass.eu