Die Anleger von Borussia Dortmund haben den enttäuschenden Spielausgang vom Samstagabend zu Wochenbeginn recht gut weggesteckt. Nach anfänglichem Rutsch um 5 Prozent lagen die Papiere zuletzt noch gut 3 Prozent im Minus. "Wir sind keine Träumer", sagten Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Favre nach dem 2:2 (2:0) bei Werder Bremen unabhängig voneinander. Vor den letzten beiden Spielen sind die Chancen auf die Meisterschale auf ein Minimum gesunken. Für das Unternehmen wichtiger ist aber die bereits sichere Qualifikation für die Champions League 2019/2020.

Der technische Analyst Bernd Senkowski von Godmode Trader sieht durch den Kursrückschlag das "Aus in der Meisterschaft wohl endgültig eingepreist". Die Aktie könne bereits das Korrekturtief gesehen haben, spätestens die 200-Tage-Linie bei rund 7,90 Euro dürfte aber halten, so der Chartexperte. Anschließend glaubt er wieder an Kurse über 9 Euro./ag/mis

ISIN DE0005493092

AXC0196 2019-05-06/14:54