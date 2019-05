Wien (www.fondscheck.de) - Credit Suisse Asset Management hat den öffentlichen Vertrieb des neuen offenen Immobilienfonds Credit Suisse Immo Trend Europa gestartet, so die Experten von "FONDS professionell".Dem Verkaufsstart an private wie professionelle Anleger sei der Aufbau eines Startportfolios aus zwei Gebäuden vorausgegangen, die in Erfurt und Aachen stünden. Das gehe aus einer Pressemitteilung der Fondsgesellschaft hervor. Den Start eines neuen Immobilien-Portfolios habe der Asset Manager schon vor rund zwei Jahren in einem Interview mit FONDS professionell ONLINE angekündigt. ...

