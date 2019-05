ABB liefert die Technik für zwei elektrische Passagierschiffe, die an den Niagarafällen zum Einsatz kommen werden. Jedes der Schiffe erhält zwei Akkupakete mit einer Gesamtkapazität von 316 kWh und Antriebsmotoren mit einer Gesamtleistung von 400 kW. Auftraggeber ist der Reiseveranstalter Maid of the Mist, der nach eigenen Angaben jährlich rund 1,6 Millionen Gäste an Bord nimmt. Die Fertigstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...