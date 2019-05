Occidental versüßt Offerte für Ölförderer Anadarko mit höherer Barkomponente

HOUSTON - Im Bieterwettkampf um den Ölförderer Anadarko versüßt Wettbewerber Occidental Petroleum sein 38 Milliarden Dollar schweres Angebot. Der Konzern erhöht den Baranteil der Offerte, um so die bereits besiegelte Übernahme von Anadarko durch den US-Ölkonzern Chevron verhindern zu können. Zudem will Occidental auch die Strafgebühr von 1 Milliarde Dollar übernehmen, die bei der Auflösung des Vertrages mit Chevron fällig würde, wie die umworbene Anadarko am Montag in Houston mitteilte.

ROUNDUP: Starke Nachfrage nach Augenlasern treibt Carl Zeiss Meditec

JENA - Carl Zeiss Meditec hat im ersten Geschäftshalbjahr vor allem dank der ungebrochenen Nachfrage nach Lasern und Geräten für Augen-OPs gut verdient. In den USA allerdings stagnierte das Geschäft. Konzernchef Ludwin Monz zeigte sich im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX jedoch zuversichtlich. "Wir sind sicher, dass wir in den USA auf den Wachstumskurs zurückkehren können", sagte er am Montag.

ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus muss wegen Flaute weiter zurückrudern

KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus kann sich der Tristesse auf den Automärkten weiterhin nicht entziehen. Nach einem schwachen zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) senkte der Spezialist für Gasfedern und Dämpfer erneut seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Koblenz mitteilte. Nun rechnet der Vorstand um Interimschef Stephan Kessel mit einem Jahresumsatz auf Vorjahresniveau (960 Millionen Euro) statt einem Wachstum um rund 2 Prozent. Das herausfordernde Marktumfeld vor allem in Europa und China spiegle sich in den Ergebnissen des ersten Halbjahrs wider, sagte Kessel.

ArcelorMittal drosselt wegen schwacher Nachfrage die Produktion in Europa

LUXEMBURG - Eine schwache Nachfrage in Europa zwingt den Stahlkonzern ArcelorMittal zu drastischen Maßnahmen: Das Unternehmen will vorübergehend seine Produktion im polnischen Krakau und am Standort Asturias in Spanien unterbrechen. Um die Kosten zu reduzieren, sollen zudem die Auslieferungen aus Italien nicht so schnell steigen wie zuvor geplant, wie der Konzern am Montag mitteilte. Durch die angekündigten Maßnahmen schrumpfe die Produktion vorübergehend aufs Jahr hochgerechnet um etwa drei Millionen Tonnen, hieß es weiter.

Softwarehersteller Compugroup startet mit ordentlichem Wachstum ins Jahr

KOBLENZ - Der Softwarehersteller Compugroup hat zu Jahresbeginn ein unerwartet kräftiges Wachstum verzeichnet. Weil der Anbieter in der Sparte für die Praxisausstattung zukaufte und von besseren Geschäften mit Apotheken und Krankenhäusern profitierte, stieg der Umsatz um 6 Prozent auf 175,2 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Koblenz mitteilte. Das war etwas mehr, als Analysten dem auf medizinische Einrichtungen spezialisierten Konzern zugetraut hatten. Für das Gesamtjahr hat die Compugroup ein Wachstum von bis zu 5 Prozent in Aussicht gestellt. Die Prognosen bestätige das Management um Chef Frank Gotthardt.

ROUNDUP: Größter Börsengang seit Jahren - Countdown für Ubers Debüt läuft

NEW YORK - Seit Monaten fiebert die Finanzwelt auf einen der größten Börsengänge der bisherigen Finanzgeschichte hin - nun ist es endlich soweit. Der US-Fahrdienstvermittler Uber wird in dieser Woche an der New York Stock Exchange debütieren. Die Firma, die Mobilität und Transport revolutionieren will, strebt die höchstbewertete Börsenpremiere seit jener von Alibaba im Jahr 2014 an. Anders als Chinas Online-Riese schreibt Uber bisher jedoch hohe Verluste.

Symrise übernimmt italienisches Biotech-Unternehmen Cutech

HOLZMINDEN - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise will mit der Übernahme des Biotech-Unternehmens Cutech seine Position bei der Entwicklung von Kosmetika stärken. Die Italiener böten präklinische Prüf-Dienstleistungen für kosmetische an und ergänzten damit das Know-how von

