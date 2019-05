Den Anlegern steht ein ruppiger Handelsbeginn an der Wall Street bevor, nachdem US-Präsident Donald Trump den Chinesen am Sonntag mit neuen Strafzöllen drohte und am Montag mit einem weiteren bissgen Tweet nachlegte. Neben China-Tech-Aktien dürfte vor allem Apple im Fokus der Investoren stehen. Der iPhone-Hersteller gilt als einer der größten Verlierer in einem Handelskrieg zwischen den Ländern. Alle weiteren Entwicklungen sehen Sie im Video.

