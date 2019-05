Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Essenslieferdienst an. Er berücksichtigte dabei den Verkauf des deutschen Geschäfts und die Übernahme von Zomato in den Vereinigten Arabischen Emiraten./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 09:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 09:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-05-06/15:33

ISIN: DE000A2E4K43