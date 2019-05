Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen von 27,50 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Autozulieferers sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtig sei nun, dass sich das Wachstum wieder beschleunige. Beim 13-fachen des für 2019 erwarteten Gewinns müssten angesichts eines schwierigeren zweiten Quartals dafür nun die Belege kommen./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 20:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-05-06/15:37

ISIN: FR0013176526