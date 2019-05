Bevor US-Präsident Trump am Wochenende eine neue Eskalationsstufe im Handelsstreit mit China einleitete, ging es für die Märkte am Freitag aufwärts. Der Dow Jones ging rund 0,8 Prozent stärker aus dem Handel. Der S&P 500 gewann ein Prozent hinzu.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Öl (WTI), Amazon, Apple, Netflix, Nvidia, Microsoft und Boeing. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.