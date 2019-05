ReifenDirekt-Skill ist ab sofort kostenlos für Amazons Sprachdienst Alexa verfügbar.

In Deutschland ist der ReifenDirekt-Skill die offiziell erste Sprachanwendung für den Kauf physischer Waren mit Amazon Pay.

Frühlingsgefühle beim Reifenkauf: Alexa, die cloud-basierte freundliche Sprachassistentin von Amazon, betreut Sie nun erstmalig beim Kauf Ihrer Reifen! "Alexa, starte ReifenDirekt" so einfach können Sie nun mit wenigen Sprachbefehlen im Handumdrehen Ihre neuen Sommerreifen bestellen. Und so revolutioniert der Online-Reifenhändler abermals den Reifenmarkt: denn nie zuvor gab es in Deutschland einen Alexa Skill zum Kauf von physischen Gütern mittels Amazon Pay. Danke, Alexa!

Mehr Informationen zum ReifenDirekt-Skill gibt es unter: https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?dsco=100&s_p=Alexa-Reifendirekt

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.000 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

