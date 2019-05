Unterföhring (ots) - - Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch beide Halbfinal-Rückspiele jeweils ab 19.30 Uhr live



- Lothar Matthäus und Stefan Effenberg am Dienstag, Didi Hamann, Reiner Calmund und Tobias Schweinsteiger am Mittwoch Gäste im Studio



- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mit dem Streaming Service Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



- Exklusiv für Sky Q Kunden: FC Liverpool - FC Barcelona auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD, Highlight-Zusammenfassungen aller Spiele ab Mitternacht auch über den Receiver auf Abruf



- Die Königsklasse auch im Free-TV: "Champions Corner" während der Spiele und erste Highlights direkt danach ab 23.00 Uhr auf Sky Sport News HD



- Auch das Finale am 1. Juni in Madrid überträgt Sky live



Nur noch ein Schritt trennt den FC Barcelona und Ajax Amsterdam vom Finale der UEFA Champions League in Madrid. Die Halbfinal-Rückspiele der Katalanen beim FC Liverpool und der Niederländer gegen Tottenham Hotspur überträgt Sky am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 19.30 Uhr live.



Vor einer vermeintlich unlösbaren Aufgabe steht am Dienstagabend der FC Liverpool. Trotz des sehr guten Auftritts und zahlreicher Torchancen verließ die Klopp-Truppe das Camp Nou im Hinspiel mit einem 0:3 im Gepäck. Mut macht den "Reds" die Vorsaison, als der FC Barcelona nach einem 4:1 im Hinspiel mit 0:3 in Rom unterlag und sensationell ausschied. Bis dahin war die Mannschaft um Lionel Messi im Wettbewerb ungeschlagen gewesen - wie auch in den bisherigen elf Spielen in der diesjährigen Königsklasse. Auf eine ähnlich magische Nacht wie damals im Olimpico von Rom hoffen die LFC-Fans nun in Anfield.



Moderator Sebastian Hellmann begrüßt im Studio den Sky Experten Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Florian Haupt, der als freier Journalist u.a. für "Die Welt" aus Barcelona berichtet. Wolff-Christoph Fuss kommentiert das Rückspiel an der Anfield Road.



Am Mittwochabend kann Ajax das nächste Kapitel einer märchenhaften Saison schreiben. Nach dem 1:0-Sieg in Tottenham reicht im Rückspiel bereits ein Unentschieden, um erstmals seit 1996 wieder das Finale der Königsklasse zu erreichen. Für das junge Team, das schon vor der Gruppenphase drei Qualifikationsrunden überstehen musste, ist es das 18. Spiel dieser Saison in der UEFA Champions League. Die einzige Niederlage kassierten die Niederländer allerdings zu Hause, im Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid.



Die Sky Experten Didi Hamann und Reiner Calmund sowie Tobias Schweinsteiger sind bei Moderator Michael Leopold zu Gast. Kommentator Kai Dittmann begleitet die Partie in der Amsterdam-Arena.



Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erleben



Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, das Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona am Dienstag auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD zu erleben.



Außerdem verpassen Fußballfans mit den neuen Highlight-Videos auf Sky Q ab sofort nichts mehr. Highlight-Videos von unter anderem allen Begegnungen der UEFA Champions League gibt es mit dem Sky Q Receiver ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags direkt auf Abruf.



Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein



Sämtliche Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen aus der Königsklasse auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.



Die Königsklasse frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Auch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse den Abonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticket vorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HD während der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV. In "Champions Corner" kommentieren und analysieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und Mirko Slomka ab 20.50 Uhr das Geschehen in den Stadien.



Darüber hinaus berichtet Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch an den Tagen rund um den Spieltag umfassend aus der Königsklasse. Unmittelbar nach Spielende ab 23.00 Uhr sind auf Sky Sport News HD im Rahmen der "Late Night News" bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zu sehen. Um 0.00 Uhr sind die ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends im Free-TV zu sehen.



