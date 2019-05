LYON, Frankreich, May 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris: ERYP-Nasdaq: ERYP), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das innovative Therapien entwickelt, indem es therapeutische Wirkstoffe in roten Blutkörperchen einkapselt, kündigt an, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 21. Juni 2019 die Ernennung von Jean-Paul Kress zum Vorstandsmitglied vorschlagen wird und im Auge hat, ihn zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Dr. Kress verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Senior Executive in internationalen Biotech- und Pharmakonzernen.

"Ich freue mich, dass Jean-Paul Kress sich bereit erklärt hat, sich uns anzuschließen und in unserem Verwaltungsrat den Vorsitz zu führen. Mit unserer Entscheidung, die Aufgaben des Vorsitzenden von denen des Chief Executive Officer zu trennen, unternehmen wir konkrete Schritte, um unsere Governance-Strategie in Vorbereitung auf die nächsten Entwicklungsschritte unseres Unternehmens zu verbessern", so Gil Beyen, der jetzige Vorstandsvorsitzende und Chief Executive Officer von ERYTECH, der weiterhin Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied bleiben wird. "Dies ist für uns eine einmalige Gelegenheit, da Jean-Paul in der biopharmazeutischen Industrie für seine wissenschaftliche und operative Expertise und für sein internationales Netzwerk von Kontakten bekannt ist, die beide für ERYTECH von höchstem Nutzen sein werden."



Dr. Kress, M.D., war ab Januar 2018 President und Chief Executive Officer und ein Mitglied des Verwaltungsrats von Syntimmune, bis das Unternehmen durch Alexion Pharmaceuticals im November 2018 zu einem Preis für 1,2 Milliarden Dollar übernommen wurde. Vor seiner Tätigkeit bei Syntimmune war Dr. Kress Executive Vice President, President of International und Head of Global Therapeutic Operations bei Biogen Inc. Davor war Dr. Kress Senior Vice President, Head of North America bei Sanofi Genzyme. Von Juli 2011 bis September 2015 diente Dr. Kress als Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von Sanofi Pasteur MSD, einem führenden europäischen Impfstoffunternehmen. Davor war Dr. Kress bei Gilead , Abbvie und Eli Lilly in leitenden kaufmännischen und geschäftlichen Positionen in den USA und in Europa tätig.



Er war von 2015 bis 2017 Mitglied des Verwaltungsrats von Sarepta Therapeutics.



Jean-Paul Kress hat einen Master-Abschluss von der Faculté Necker-Enfants Malades in Paris und einen Abschluss von der École Normale Supérieure in Paris.



Dr. Kress kommentierte: "Ich freue mich sehr, mich ERYTECH in dieser Phase seiner Entwicklung, kurz vor einem erwarteten kommerziellen Neustart, anzuschließen. ERYTECH zeichnet sich durch seine einzigartige Technologie mit hohem Potenzial aus, die durch eine große Menge vielversprechender klinischer Daten gestützt wird. Ich danke Gil Beyen und dem Verwaltungsrat von ERYTECH und freue mich auf eine produktive Zusammenarbeit."



Über ERYTECH: www.erytech.com



ERYTECH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das innovative Therapeutika auf Basis von roten Blutkörperchen für Krebs und Orphan-Erkrankungen entwickelt. ERYTECH nutzt seine eigene ERYCAPS-Plattform, eine neuartige Technologie zur Verkapselung von Medikamenten in roten Blutkörperchen, und entwickelt eine Reihe von Produktkandidaten, um Märkte mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf anzusprechen.

ERYTECH konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie ihnen Aminosäuren entziehen, die für ihr Wachstum und Überleben notwendig sind. Der führende Produktkandidat des Unternehmens, die Eryaspase, besteht aus L-Asparaginase, die in von Spendern entnommenen roten Blutkörperchen eingekapselt ist, und zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminstoffwechsel der Krebszelle ab. Die Eryaspase befindet sich in Phase 3 der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Zweitlinien-Bauchspeicheldrüsenkrebs und in Präparaten zur Behandlung von dreifach negativem Brustkrebs, die gerade in die klinische Phase 2 eintreten. ERYTECHs nächster Produktkandidat ist die Erymethionase, die aus Methionin-Gamma-Lyase besteht, die in roten Blutkörperchen eingekapselt ist und gezielt methioninabhängige Krebserkrankungen bekämpfen soll. Dieses Produkt hat vielversprechende präklinische Ergebnisse gezeigt und ist in Präparaten enthalten, die in die klinische Entwicklungsphase 1 eintreten.



ERYTECH erforscht auch den Einsatz seiner ERYCAPS-Plattform für die Entwicklung von Krebs-Immuntherapien (ERYMMUNE) und Enzymtherapien (ERYZYME).



ERYTECH stellt an seinem von der GMP zugelassenen Produktionsstandort in Lyon, Frankreich, und am American Red Cross in Philadelphia, USA, Produktkandidaten her. In Princeton im US-Bundesstaat New Jersey wurde vor Kurzem eine große GMP-Produktionsstätte fertiggestellt.



ERYTECH ist auf dem Nasdaq Global Select Market in den Vereinigten Staaten (Ticker: ERYP) und auf dem Euronext-regulierten Markt in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) gelistet. ERYTECH ist Teil der Indexe von CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

KONTAKTE

ERYTECH

Eric Soyer

CFO & COO NewCap

Mathilde Bohin / Louis-Victor Delouvrier

Investorenbeziehungen

Nicolas Merigeau

Ansprechpartner für Medien +33 4 78 74 44 38

investors@erytech.com (mailto:investors@erytech.com) +33 1 44 71 94 94

erytech@newcap.eu (mailto:erytech@newcap.eu)