Neue Satellitenkonstellation bietet das erste speziell für Unternehmensdaten konzipierte Backbone im Weltraum

Eckdaten von LeoSat

Einzigartiges weltweites Datennetzwerk mit Laserlinks zwischen Satelliten zum Aufbau eines MPLS-Netzwerks im Weltraum

Backbone im Weltraum für die Wirtschaft 1,5-mal schneller als terrestrische Glasfaser

Äußerst geringe Latenz und hochsicheres Netzwerk

Verbindung der Geschwindigkeit von Glasfasern mit der Reichweite von Satelliten

Vor dem Hintergrund der Inbetriebnahme einer Konstellation von 108 Kommunikationssatelliten in erdnaher Umlaufbahn, die das weltweit schnellste und sicherste Datennetz mit weitreichender Abdeckung bereitstellen, meldete LeoSat Enterprises heute, dass X2nSat, ein Anbieter hochzuverlässiger Satellitenlösungen, LeoSat für die Unterstützung neuer Infrastrukturlösungen für die ständig wachsenden Bedürfnisse der Gesundheitsbranche ausgewählt hat.

X2nSat bietet mit SatBlue derzeit eine firmeneigene Lösungsreihe für die Sprach- und Datenkommunikation an, die sich speziell an die Gesundheitsbranche richtet (einschließlich Daten- und Internetredundanz, Notfallanhänger und Telemedizinfunktionen). Diese ermöglicht es Krankenhäusern und Gebäuden mit medizinischen Praxen, Kommunikationslösungen auf der Grundlage ihrer bestehenden Infrastruktur anzupassen und zu erweitern, wenn weitere Funktionen benötigt werden.

Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen haben besondere Anforderungen an die Kommunikation, seien es Telemedizin, Videokonferenzen oder die Weitergabe von Krankenakten über Breitband. Die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit des Netzwerks sind sowohl für die Kontinuität von Diensten als auch die Notfallplanung von entscheidender Bedeutung. Im Gesundheitswesen sorgt ein Backup-System für die Kommunikation nicht nur für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, sondern es kann auch helfen, Leben zu retten.

Angesichts der explosionsartig zunehmenden Datenmengen wächst der Bedarf eines schnellen und sicheren Transports großer Datenmengen rund um den Erdball schneller als das Angebot der entsprechenden Infrastruktur. LeoSat hat eine einzigartige Systemarchitektur entwickelt ein weltraumgestütztes MPLS-Netzwerk. Es bietet sichere Konnektivität im hohen Gigabitbereich mit niedrigeren Latenzen als Glasfaser und eröffnet neue Möglichkeiten für Gesundheitsdienstleister, die skalierbare, flexible Lösungen für ihre Netzerweiterung benötigen.

Garrett Hill, CEO von X2nSat, sagte: "Technologie ist für das Gesundheitswesen entscheidend. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von Cloud Computing und Big Data wünschen Gesundheitsdienstleister ein zuverlässiges, gegen Katastrophen resistentes Backbone für ein effektives IT-Management im Gesundheitswesen. Als noch fehlendes Puzzleteil bieten sich Satelliten für die Bereitstellung einer zuverlässigen Kommunikation und Datenkonnektivität an. Mithilfe des einzigartigen Datenkommunikationsnetzwerks von LeoSat mit hohem Durchsatz, niedriger Latenz und hoher Sicherheit können wir neue Lösungen für Daten- und Sprachverbindungen anbieten und eng mit Gesundheitsdienstleistern zusammenarbeiten, um effektive Pläne für den Katastrophenschutz auszuarbeiten."

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Hill einen eigenen Sitz im Customer Technical Advisory Committee von LeoSat. Diese Institution wurde zur Strukturierung der Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch über Gestaltung, Konfiguration, Produktion und Start der Satellitenkonstellation von LeoSat gegründet. Hill führte aus: "Der Satelliten-Gateway von X2nSat in Las Cruces, New Mexico, wurde für Hochleistungssatelliten entwickelt und optimiert und X2nSat freut sich, mit LeoSat daran zu arbeiten, unseren Unternehmenskunden die neueste Lösungsgeneration anzubieten."

Michael Abad-Santos, SVP Americas, LeoSat, sagte: "Satelliten gelten häufig als sie Ultima Ratio für die Unternehmensdatenkommunikation. Mit ihren die bestehenden Satelliten und Glasfasern übertreffenden Fähigkeiten wie Übertragungsgeschwindigkeiten von 5,2 Gigabit pro Sekunde und Latenzzeiten von 20 Millisekunden bietet die Infrastruktur von LeoSat jedoch das, was für die Datenkommunikation dringend erforderlich ist einen wegweisenden Service, der die Synergien beider Welten realisiert, um die Konnektivität in Bezug auf Kapazität, Latenz, Sicherheit, Effizienz und Abdeckung neu zu definieren. Mit unserem einzigartigen Backbone im Weltraum können wir schnelle und hochsichere Punkt-zu-Punkt-Datenverbindungen zwischen allen Teile der Erde anbieten, ohne dass dazu terrestrische Anlandungen erforderlich sind."

LeoSat wird von den führenden Satellitenbetreibern SKY Perfect JSAT und Hispasat unterstützt. Das System wird in Zusammenarbeit mit Thales Alenia Space entwickelt, einem Unternehmen mit ausgezeichneten Fachkenntnissen in der Entwicklung und Herstellung von Konstellationen in erdnaher Umlaufbahn. Die Hochleistungssatelliten (High-Throughput Satellites, HTS) in der Konstellation werden ein über Laserlinks verbundenes Mesh-Netzwerk bilden und so ein Glasfaser-Backbone schaffen, das etwa 1,5-mal schneller ist als terrestrische Glasfaser-Backbones. Dies bedeutet einen Paradigmenwechsel, da Satelliten bei der Datenkonnektivität nicht mehr nur als Lückenfüller oder Ultima Ratio eingesetzt werden, wenn keine terrestrische Alternative zur Verfügung steht. LeoSat hat bereits Kundenverträge im Vorfeld der Markteinführung im Volumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und erhielt kürzlich von der FCC eine Lizenz zum Betrieb seines Netzwerks in den USA. ENDE

Über LeoSat Enterprises

LeoSat Enterprises wurde gegründet, um die modernsten Entwicklungen im Bereich der Satellitenkommunikationstechnologien zu fördern, um eine neue Anordnung mit Satelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn zu entwickeln und zu lancieren, die den weltweit ersten verfügbaren, extrem schnellen und sicheren Geschäftsdatendienst bereitstellen wird. Mit bis zu 108 Kommunikationssatelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn in der Anordnung ist LeoSat das erste Unternehmen, das alle Hochdurchsatz-Satelliten (HTS) in der Anordnung durch Laserstrahlen miteinander verbindet, wodurch ein optisches Rückgrat im Raum geschaffen wird, das ca. 1,5 Mal schneller als Glasfaser ist und wobei keine Erdberührungspunkte notwendig sind. Diese Reihe einzigartiger Merkmale ermöglicht LeoSat, eine sofortige Infrastruktur überall auf der Welt bereitzustellen, die schnell, sicher und zuverlässig ist.

LeoSat mit Sitz in Washington DC arbeitet derzeit gemeinsam mit Thales Alenia Space an der erdnahen Konstellation der Ka-Band-Kommunikationssatelliten. Sobald die Konstellation in Betrieb ist, wird sie schnelle, latenzarme und hochsichere Kommunikation und Bandbreite für den Geschäftsbetrieb in den Bereichen Telekom-Backhaul, Energie, Schifffahrt, Behörden und internationale Geschäftsmärkte bieten. Der Start der Konstellation wird für 2020 erwartet. www.leosat.com

Über X2nSat

1996 gegründet, bietet X2nSat äußerst zuverlässige Funknetz- und Kommunikationslösungen, um die Bedingungen für die Welt, die Wirtschaft und das Leben mit zuverlässiger Kommunikation zu jeder Zeit und an jedem Ort zu verbessern. X2nSat bietet "über der Cloud" die leistungsfähigen Dienste eines großen Telekommunikationsunternehmens gepaart mit der persönlichen Kundenbetreuung eines Spezialunternehmens und ist führender Anbieter von Satellitentechnologie für Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Versorgung und weiteren Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.X2nSat.com.

