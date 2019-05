Evotec kann sich am Montag dem schwachen Gesamtmarkt nicht entziehen und zählt zu den Verlierern im TecDAX. Doch nicht nur der Kurs gibt nach, auch in der TSI HDAX Rangliste verliert die Aktie seit Wochen einen Rang nach dem anderen. Die Top-10 sind mittlerweile bereits nicht mehr in unmittelbarer Reichweite.

Den vollständigen Artikel lesen ...