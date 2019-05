Kassel (ots) - Finanzberater findet man entweder durch Empfehlung - oder im Internet. Mit einer Beratersuchfunktion will die Plansecur-Unternehmensgruppe für Finanzplanung die Wahl des "richtigen" Beraters erleichtern. Unter www.plansecur.de gibt man einfach den Wohnort oder Firmensitz ein und erhält eine Übersicht über Plansecur-Berater in der Nähe.



Plansecur legt größten Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Grundsätze, die unmittelbar in die Kundenberatung einfließen. Eine Beratung bei Plansecur umfasst sechs Stufen: 1. ganzheitliche Analyse der Lebenssituation, 2. Entwicklung eines individuellen Finanzkonzepts, 3. transparente Beratung bei allen Entscheidungen, 4. Dokumentation der Beratung, 5. Vermittlung der geeigneten Finanzprodukte und 6. anschließende Begleitung in der Regel über Jahre hinweg.



Hohe Beratungsqualität will Plansecur unter anderem dadurch gewährleisten, dass die Berater keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben unterliegen. Das hängt damit zusammen, dass Plansecur mehrheitlich den Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind, gehört. Es gibt also keine Einflussnahme durch externe Investoren, die ihre jeweiligen Finanzprodukte in den Markt drücken wollen. "Wir sind zu 100 Prozent eigenfinanziert und frei von Vorgaben", bringt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan die Firmenstrategie auf den Punkt.



Das Spektrum möglicher Beratungsansätze ist breit: Einkommen absichern, für die Familie und das Alter vorsorgen, Ruhestand planen, Vermögen anlegen oder vererben, Immobilie verkaufen, betriebliche Risiken der Firma absichern, Manager und Mitarbeiter versorgen und weiteres.



Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019).



Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel, Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: info@plansecur.de, Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecur



