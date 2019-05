Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BASF wieder. Die Aktie des Konzern wird heute Ex-Dividende gehandelt. Die Anteilseigner des Konzerns erhalten eine Dividende in Höhe von 3,20 Euro je Aktie. Bei den Verkäufen steht Apple auf dem fünften Platz. Spotify hatte sich vor einiger Zeit bei der EU-Kommission über den Konkurrenten beschwert. Diese Beschwerde hatte nun Erfolg. Die EU will ein Kartellverfahren gegen Apple einleiten.