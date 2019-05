Die weltweiten Schulden steigen ungebremst, die Bonität vieler Konzerne sinkt - von Bayer bis General Electric. Bis sich die Konjunktur eintrübt. Am Ende droht ein Crash.

Das Jahr 2008 war ein gutes Jahr für risikoscheue Anleger - der Lehman-Pleite zum Trotz. Wer ruhig schlafen, aber dennoch ordentlich Zinsen kassieren wollte, der fand auf dem Kurszettel Hunderte Anleihen von Unternehmen mit dem allerbesten Rating AAA. 89 Emittenten von Anleihen erhielten vor gut einem Jahrzehnt, kurz bevor die Finanzwelt in den Krisenmodus schaltete, noch die Bestnote der Bonitätswächter, darunter etwa der Pharmakonzern Pfizer oder Ölmulti ExxonMobil.

Heute, im Mai 2019, gibt es weltweit nur eine einzige Firma, die von allen drei großen Ratingagenturen noch das beste Zeugnis ausgestellt bekommt. Mit dem Label AAA sowohl von Standard & Poor's (S&P) als auch von Moody's und Fitch darf allein Johnson & Johnson werben. Der US-Medizin- und Pharmakonzern ist damit so etwas wie das letzte Einhorn in einem Sumpf von Schulden. Die Schulden der Konzerne und Staaten sind seit Beginn der Finanzkrise 2008 enorm gestiegen - und das Risiko, dass sie nicht bedient werden, nimmt stetig zu. Abzulesen ist das an den sich immer mehr abschwächenden Bonitätsnoten. S&P etwa zählt in ihrem Universum insgesamt nur noch acht Unternehmensemittenten mit einem AAA.

Während das Top-Segment schrumpft, wächst der Bereich des "Geht so gerade noch": Immer mehr Schuldner rutschen ab in die Bonitätsnote BBB, in einen Bereich, der früher oder später initial sein könnte für den nächsten Crash an den Finanzmärkten; der die Aktienkurse runterreißen und Finanzinstitutionen ins Wanken bringen könnte. Das Segment mit den Bonitätsnoten BBB+, BBB, BBB- liegt sieben bis neun Stufen unterhalb der Top-Qualität, nur noch knapp über den Schuldnern, die Ratingagenturen dem Schrottbereich zurechnen. Dort, bei den auch Junk-Bonds genannten Anleihen, steigt das Risiko eines Kreditausfalls mit jeder Stufe nach unten noch einmal rapide an. Unterhalb von BBB- beginnt die Klasse "nicht investierbar", der Bereich der Papiere, die sich nicht zur langfristigen Geldanlage eignen, sondern allenfalls zur Spekulation.

Gläubiger finanzieren rekordhohe Aktienkurse mit

Kein Unternehmen steht so exemplarisch für den Verfall am Markt für Anleihen wie General Electric (GE). 53 Jahre lang trug der Mischkonzern stolz ein AAA-Rating, galt als so sicher, nein, als eher noch sichererer Schuldner als sogar die USA selbst. Vor zehn Jahren jedoch begann ein Abstieg, der möglicherweise eine nie bekannte Dimension erreichen könnte. Am 12. März 2009 fiel GE aus dem Bonitätshimmel, als S&P das GE-Rating um eine Stufe auf AA+ reduzierte.S&P rechnete damals aber dennoch "mit einem anhaltend hohen Mittelzufluss im Industriegeschäft", was am Tag der Abstufung alle Anleger beruhigte: Der GE-Aktienkurs legte seinerzeit sogar zunächst zu, GE-Anleihen blieben stabil. Doch S&P lag daneben, Produkte wie Großkraftwerke und Turbinen laufen schlecht, die einstige US-Ikone schrieb zuletzt sogar Verluste. Heute beten viele Profi-Investoren, dass GE wenigstens sein noch aktuelles Rating von BBB+ halten möge. Denn an GE allein hängen Anleihen von 108 Milliarden Dollar, der Konzern zählt damit zu den größten Wackelkandidaten am Anleihemarkt überhaupt. "Der Absturz von GE könnte das Fass zum Überlaufen bringen", sagt Daniel Stelter, einer der bekanntesten deutschen Ökonomen und Finanzmarktkenner des Thinktanks beyond the obvious. Besonders US-Konzerne haben rekordhohe Schulden auf der Bilanz. "Viele haben die historisch tiefen Kreditkosten im Nachgang der Finanzkrise für Übernahmen genutzt, um das Wachstum zu forcieren", konstatiert ...

