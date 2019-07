Anlässlich des Weltfreundschaftstags gibt es bis zum 4. August einen Nachlass von 25 % und kostenlosen Versand auf Produkte mit Weitbereichsspannung



Seattle (ots/PRNewswire) - PicoBrew, der führende Anbieter von Craft Beverage-Brauanlagen, hat den weltweiten Verkaufsstart seiner Z Series-Brauanlage angekündigt. Die Vorbestellungen des Produkts, das über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert wurde und sofort einschlug, überstiegen im vorigen Jahr 4 Mio. $. Aufgrund hoher Kundennachfrage und nach einer einjährigen Produktions- und Testphase ist jetzt der weltweite Verkaufsstart von PicoBrew-Produkten mit Weitbereichsspannung. Anlässlich des Weltfreundschaftstags am 4. August erhalten internationale Kunden beim Kauf einer Z Series-Anlage bis einschließlich dieses Datums einen Nachlass von 25 % und kostenlosen Versand. Mit dem Aktionscode FriendshipDay können Kunden dieses Angebot in Anspruch nehmen.



"Wir sind glücklich, dass wir endlich eine internationale Version unseres Crowdfunding-Riesenhits, der PicoBrew Z Series, an unsere Freunde auf aller Welt ausliefern", sagte Dr. Bill Mitchell, CEO von PicoBrew Inc. "Ausgestattet mit unserer Brautechnologie der 4. Generation, setzt unser neuester industrieller 'Braucomputer' beim Bier- und Kaffeebrauen die Messlatte deutlich nach oben und bietet gewerblichen und Hobbybrauern ein ganz neues Brauerlebnis. Die Z Series ist mit hochentwickelten Software-Tools ausgestattet und ermöglicht präzise und konsistente Brauergebnisse bei Bier, kaltem und heißem Kaffee und Kombucha."



PicoBrew ist schon immer ein Freund der Brau-Community, denn durch die Leidenschaft für köstliches Craft Beer entstehen oft bleibende Erinnerungen und Freundschaften. Wie lassen sich also Freundschaften besser zelebrieren als mit einem perfekten heimgebrauten Getränk? Craft Beverage-Enthusiasten auf der ganzen Welt können jetzt mit ihrem eigenen wohlschmeckenden Bier, Kaffee und Kombucha auf den Weltfreundschaftstag anstoßen. Mit der Z Series kann man die eigenen Zutaten mit jeder Braumethode aus allen Regionen dieser Welt kombinieren. Der Recipe Crafter von PicoBrew umfasst eine wachsende Sammlung von über 1.000 Rezepten, die Hobbybrauer und Brauereien aus aller Welt eingereicht haben. Mit den PicoPaks kann man einfach und bequem vorverpackte Rezepte von über 200 bekannten Brauereien zubereiten.



Z Series-Brauanlagen sind in industriellen Brauereien wie Lucky Envelope und Ravenna Brewing in Seattle, Laboren wie White Labs, Kaffeehausketten wie Vashon Island Roasters und Fünf-Sterne-Restaurants wie The Herbfarm in Woodinville (Washington) im Einsatz.



Für weitere Informationen zur PicoBrew Z Series und internationale Bestellungen besuchen Sie www.picobrew.com/z. Benutzen Sie den Aktionscode FriendshipDay für 25 % Nachlass auf eine Z Series-Brauanlage und kostenlosen internationalen Versand bis einschließlich 4. August.



Informationen zu PicoBrew



PicoBrew wurde 2010 von den Brüdern Bill und Jim Mitchell, ehemaliger Manager bei Microsoft und Lebensmittelingenieur, und dem Ingenieur Avi Geiger gegründet. Sie brachten ihre Expertise in Lebensmittelwissenschaft und Technologie und ihre Leidenschaft für das Bierbrauen zu Hause zusammen mit dem Ziel, den Craft Beer-Brauprozess für Kleinproduzenten und Heimbrauer zu verbessern. 2013 präsentierte PicoBrew sein Vorzeigeprodukt, den preisgekrönten Bierbrau-Automaten Zymatic® für professionelle und Heimbrauer. 2016 folgte das Pico im Craft Beer-Verbrauchersegment. Beide Produktlinien sind darauf ausgelegt, die Präzision, Konsistenz und Gesamtqualität des Brauvorgangs zu optimieren, damit immer köstliches Craft Beer entsteht. Für weitere Informationen besuchen Sie www.picobrew.com oder folgen Sie PicoBrew auf Facebook, Twitter und Instagram.



Pressekontakt: Kristen Joerger, LKPR, Inc. Kristen@LKPRinc.com 646-484-4577, 603-494-3295 (M) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/952916/PicoBrew_Free_Internat ional.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/511137/PicoBrew___Logo.jpg