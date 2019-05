Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) von der sehr positiven Entwicklung bei LKW-Neuzulassungen in Europa sowie den USA profitiert und neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 2018 deutlich über den Erwartungen um 12,8 Prozent auf 282,75 Mio. Euro (GJ 2017: 250,62 Mio. Euro) gestiegen Besonders starke Umsatzzuwächse habe das Powertrain-Segment erzielt, in dem MS Industrie in erster Linie als Lieferant kompletter Ventiltrieb-Systeme für schwere Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen tätig sei. Im Zuge des Umsatzwachstums habe auch das EBIT um 20,0 Prozent auf 10,76 Mio. Euro (GJ 2017: 8,97 Mio. Euro) überproportional zugelegt. Das Nachsteuerergebnis sei wegen höherer Finanzaufwendungen sowie dem Wegfall von Steuererträgen aber nur marginal gestiegen.

Durch den Verkauf der US-Aktivitäten im Powertrain-Segment werde sich nach Analystenangaben die Gewinn- und Verlustrechnung zukünftig deutlich verändert präsentieren: Im Zusammenhang mit der Entkonsolidierung der US-Tochter beeinflusse auch die erstmalige Anwendung von IFRS 16 das Zahlenwerk. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Analystenteam mit Umsätzen von 234,00 Mio. Euro und einem Rückgang des um Sondereffekte (inklusive IFRS 16) bereinigten EBIT auf 7,54 Mio. Euro. Während der Umsatz im kommenden Jahr weiter auf 227,82 Mio. Euro sinken werde, könne das EBIT auch aufgrund des verbesserten Umsatzmix überproportional zulegen. Für 2021 rechne GBC mit einer um IFRS16-Effekte bereinigten EBIT-Marge von 5,7 Prozent, bei steigenden Umsätzen. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein unverändertes Kursziel von 6,00 Euro, zudem bestätigen Sie das Rating "Kaufen".

