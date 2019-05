Medienmitteilung

Personelle Veränderungen bei SHL Telemedicine

Tel Aviv / Zürich, 6. Mai 2019 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, gab heute bekannt, dass Herr Eran Kristal, General Manager von SHL Israel und Generaldirektor, das Unternehmen verlassen wird.

Yoav Rubinstein, CEO, sagte: "Eran Kristal war seit seinem Eintritt bei SHL im Jahr 2016 ein geschätztes Mitglied der Geschäftsleitung und wir wünschen ihm eine erfolgreiche Zukunft. Im Namen des Unternehmens möchte ich ihm für seine Führung und seinen Beitrag zur SHL während dieser Zeit danken."

Agenda 2019

11. Juli 2019 Generalversammlung, Tel Aviv, Israel 19. September 2019 Halbjahresbericht 2019

Für weitere Informationen:

Martin Meier-Pfister, IRF, Telefon +41 43 244 81 40, shl@irf-reputation.ch

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com (http://www.shl-telemedicine.com).

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.