Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Tesla von 200 auf 190 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Joseph Spak bezog in einer am Montag vorliegenden Studie die jüngste Kapitalerhöhung des Elektroautobauers in sein Modell mit ein. Änderungen an seinen Schätzungen habe es außerdem wegen überarbeiteter Annahmen für die Margen gegeben./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 17:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 17:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

