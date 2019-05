Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta036/06.05.2019/18:50) - -- - Übernahme von weiteren 76% der Anteile der CONDA AG durch startup300 AG - Sachkapitalerhöhung unter Ausnützung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss der Bezugsrechte - Ausgabe von 257.169 Stück Aktien



Der nächste Schritt bei der geplanten, am 11. Jänner 2019 angekündigten, Übernahme der CONDA AG wurde mit Vorstandsbeschluss der startup300 AG heute eingeleitet. Unter Ausnützung des genehmigten Kapitals und der Ausgabe von 257.169 Stück Aktien der startup300 AG im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung werden 65.356 Aktien der CONDA AG durch eine Sachkapitalerhöhung übernommen. Zur Zeichnung der neuen Aktien werden die einbringenden Aktionäre der CONDA AG zugelassen. Das Bezugsrecht der Aktionäre der startup300 AG ist ausgeschlossen. Der Transaktion liegt ein Zeichnungspreis von EUR 7,245 pro startup300 Aktie zu Grunde. Das Closing wird vorbehaltlich einer Sacheinlagenprüfung in den nächsten Wochen erwartet.



Die startup300 AG hält seit November 2018 bereits rd 11% der Anteile der CONDA AG.



Durch die Ausgabe von 257.169 Stück neuen Aktien aus dem bestehenden, genehmigten Kapital erhöht sich die Anzahl der auf Inhaber lautenden, nennbetragslosen Stückaktien der startup300 AG um 13,42% auf 2.171.752 Aktien. Die Transaktion entspricht dem Kauf- und Sacheinlagevertrag vom 14. November 2018.



Linz, am 6. Mai 2019



