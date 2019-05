Sphera Solutions übernimmt SiteHawk, um die Bereiche Produktverantwortung und Chemikalien-Software mit Cloud-basierter Technologie auszubauen und zu stärken



Chicago (ots/PRNewswire) - Sphera, der weltweit größte Anbieter für Software für integriertes Risikomanagement und Informationsdienste mit den Schwerpunkten Gesundheit, Umwelt und Sicherheit, Betriebsrisiko und Produktverantwortung, kündigt die Übernahme von SiteHawk an, einem führenden Software- und Dienstleistungsanbieter im Bereich Sicherheitsdatenblätter (safety data sheets, SDS) und Datenmanagementlösungen für Chemikalien.



SiteHawk wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Smyrna, Tennessee. Die Produkte und Dienstleistungen stellen Kunden im Rahmen eines Software-as-a-Service-Modells einen Komplettansatz für das Chemikalienmanagement zur Verfügung, indem Daten, Informationen und Berichtfunktionen zur Unterstützung der Sicherheit, Compliance und des Risikomanagements im Einsatz sind. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Organisationen aus der Fertigung, Automobilindustrie, der Öl- und Gasindustrie, der chemischen Industrie und aus diversen anderen Branchen.



"Die Übernahme von SiteHawk erweitert nicht nur Spheras Angebot an Cloud-basierten Lösungen, sondern auch die Inhalte, die die Produktverantwortung ausmachen; zudem bauen wir damit unsere Dienstleistungen und Zielmärkte aus, während wir unsere Führungsrolle im Bereich der Produktverantwortung festigen", sagte Paul Marushka, Präsident und CEO von Sphera. "Als Branchenführer ist es für uns unerlässlich, unser Portfolio an Cloud-basierten Lösungen und Content Solutions kontinuierlich zu erneuern und gleichzeitig unsere vor Ort eingesetzten Produkte zu verbessern. Wir möchten auch die aktuellen Kunden und Kollegen von SiteHawk ganz herzlichen in der Sphera-Familie willkommen heißen."



Das Sphera-Portfolio für Produktverantwortung umfasst inhaltsreiche Compliance- und Management-Produkte zur Verwaltung des Lebenszyklus von Chemikalien. Dieser neue Deal bringt für Kunden, die bei Produktverantwortung auf Sphera setzen, Innovationen im Bereich der Einsatzfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit, mehr Inhalte für die aufsichtsbehördliche und regulatorische Compliance und mobilfreundliche Technologien.



"Wir sind begeistert, nun unsere Technologie und unsere Kunden in die Sphera-Familie integrieren zu dürfen", sagte Doug Thede, Präsident und CEO von SiteHawk. "Unsere Produkte, Inhalte und Dienstleistungen sind zweifellos die perfekte Ergänzung zu Spheras robuster Palette an Lösungen im Bereich der Produktverantwortung."



Dies ist Spheras vierte Übernahme in zwei Jahren.



Über die finanziellen Vertragsbedingungen wurde nichts weiter bekannt gegeben. Vaquero Capital übernahm in dieser Transaktion die Finanzberatung für SiteHawk.



Informationen zu Sphera



Sphera ist der weltweit größte Softwareanbieter für integriertes Risikomanagement und Informationsdienste mit den Schwerpunkten auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (Environmental Health & Safety, EHS), Betriebsrisiko und Produktverantwortung. Seit über 30 Jahren verpflichtet sich Sphera dazu, durch Förderung betrieblicher Exzellenz für 3.000 Kunden und mehr als 1 Million individuelle Nutzer in über 70 Ländern rund um die Welt mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit und Produktivität zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter: https://sphera.com



Informationen zu SiteHawk



SiteHawk ist einer der Weltmarktführer im Bereich Chemikalienmanagement und Compliance-Lösungen. Die Cloud-Software und Dienstleistungen von SiteHawk sind ein Komplettansatz für das Chemikalienmanagement und nutzen Daten, Informationen und Berichtfunktionen zur Unterstützung der Sicherheit, Compliance und des Risikomanagements.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588281/Sphera_Logo.jpg



OTS: Sphera Solutions newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126203 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126203.rss2



Pressekontakt: Ellen Bremseth ebremseth@sphera.com