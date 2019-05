Kurz bevor die Bücher für das Jahr 2018 geschlossen wurden, beendete die Alibaba-Aktie ihre Abwärtsbewegung am 24. Dezember mit einem Tief von 129,77 US-Dollar und startete eine Erholung. Diese drang im Januar schnell an die 50-Tagelinie vor und überwand den EMA50 gleich im ersten Anlauf. In der zweiten Hälfte des Januars wurde der überwundene gleitende Durchschnitt zweimal von oben getestet.

Da die Bullen diese Proben erfolgreich bestanden, konnte der Anstieg im Februar weiter fortgesetzt ...

