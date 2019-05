Während der Gesamtmarkt, insbesondere auch der deutsche Leitindex DAX, heute - dank der Ankündigung möglicher neuer Strafzölle der USA gegen China durch US-Präsident Trump via Twitter - etwas unter Abgabedruck stand, zeigt sich die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) weiterhin sehr stark. So ging der Titel sogar als einer von nur wenigen Gewinnern aus dem Handel. Somit hat sie auf Schlusskursbasis bereits ein neues Allzeithoch erreicht, was aus rein charttechnischer Sicht das stärkstmögliche Kaufsignal darstellt.

Das Kursziel auf Basis dieses charttechnischen Kaufsignals liegt dabei zwischen 140,00 und 145,00 Euro. Allerdings dürfte der Weg dorthin, wie fast immer, nicht gradlinig verlaufen. So ist einerseits eine Pullback-Bewegung auf die Ausbruchsmarke um 119,00 Euro - wahrscheinlich jedoch ausgehend von Kursen um 125,00 Euro - möglich. Andererseits dürfte die Aktie im Bereich zwischen 130,00 und 135,00 Euro eine Pause einlegen.

Generell spricht jedoch, aus rein charttechnischer Sicht, wenig bis gar nichts gegen einen Einstieg in den Titel. Zumal man sich, gerade auch als eher kurzfristig orientierter Trader, anschließend mit einem relativ engen Stoppkurs gegen allzu große ...

