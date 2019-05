Etwas unter Abgabedruck steht heute die Aktie des deutschen Anlagenbauers Aixtron (WKN: A0WMPJ). Ich habe erst kürzlich hier bei sharedeals einen Artikel über die Aktie verfasst und in diesem eine Übernahme als sehr wahrscheinlich bezeichnet. Für diesen Fall habe ich ein Übernahmeangebot in Höhe von bis zu 14,50 Euro in Aussicht gestellt. Daran halte ich auch weiterhin fest. Zumal es mehr als genug potenzielle Käufer für das Unternehmen geben dürfte.

So wollten die Chinesen des Fujian Grand Chip Investment Fund (FGC) Aixtron ja schon im Jahr 2016 für knapp 700 Mio. Euro kaufen. Dies würde aktuell einem Aktienkurs von ca. 6,20 Euro entsprechen. Die Aktie notiert jedoch - trotz des heutigen Rückschlags - immer noch über der runden 10,00 Euro Marke. Folglich können sich alle Aixtron Aktionäre eigentlich beim damaligen US-Präsidenten Barack Obama bedanken, der mit seinem Veto diese Übernahme verhinderte.

Nach China wird Aixtron, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nicht verkauft werden. Denn nach wie vor ...

