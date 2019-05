Eine der stärksten Aktien auf dem Kurszettel in Deutschland ist, schon seit längerer Zeit aber erst Recht seit den Korrekturtiefs Ende vergangenen Jahres, das Papier des Sozialen Netzwerks XING (WKN: XNG888). Die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen unterstützten dabei die, bereits zuvor gestartete, erneute Kursrally natürlich. Denn diese sind einmal mehr besser als erwartet ausgefallen. Doch egal wie gut die Quartalszahlen auch ausgefallen sein mögen, die fundamentale Bewertung von XING stößt langsam an die Decke.

Schauen wir uns, um das zu verstehen, zunächst einmal die vorgelegten Geschäftszahlen im Detail an. In diesem erzielte XING nämlich ein Umsatzwachstum (gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal) von ca. +18% auf 62,6 Mio. Euro. Den Vogel aber schoss die Gesellschaft mit ihrem deutlich überproportionalen Gewinnwachstum ab. So gelang es dem Management nämlich den Gewinn von 6,1 auf 8,9 Mio. Euro und somit um sage und schreibe knapp +46% zu steigern. Kein Wunder, dass sich die Anleger da begeistern ließen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Denn insbesondere dieses exzellente Gewinnwachstum zeigt, wie skalierbar das Geschäftsmodell von XING ist. Nichtsdestotrotz gäbe es, bei genauerer Betrachtung, durchaus auch Ansatzpunkte zur Kritik. Denn auch wenn XING ...

Den vollständigen Artikel lesen ...