Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fresenius von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach eher gemischten Erstquartalszahlen habe er unter Einbezug der Übernahme von NXStage durch die Tochter Fresenius Medical Care seine Umsatzschätzungen bis 2021 leicht nach oben angepasst, jene für den Gewinn je Aktie aber nach unten, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das erhöhte Kursziel begründete er außerdem mit einem verschobenen Bewertungszeitraum./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / 17:40 / UTC

