Bielefeld (ots) - Nehmt dem US-Präsidenten endlich das Smartphone weg! Die regelmäßigen Ankündigungen, Kommentare und Drohungen, die Donald Trump über seinen Twitter-Account verbreitet, kosten die Welt einfach zu viel Geld. Auch jetzt hat Trump durch die Ankündigung weiterer so genannter Strafzölle wieder einmal an den Aktienbörsen einen Kursrutsch ausgelöst. Schlimmer noch ist der Schaden, der der Weltwirtschaft dadurch entsteht, dass grundlegendes Vertrauen zerstört wird. Dass ein einzelner Mann, und sei es der Präsident der USA, geltende Regeln nur deshalb aus den Angeln heben kann, weil er den Druck bei Verhandlungen erhöhen will, gefährdet das Fundament des freien Welthandels. Dieses wieder aufzubauen wird Jahrzehnte dauern.



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Scholz Stephan Telefon: 0521 585-261 st_scholz@westfalen-blatt.de