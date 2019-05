Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben ihre Erholungsrally im März fortgesetzt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Im Monatsvergleich habe der MSCI World-Index in lokaler Währung um 1,3 Prozent zugelegt. Der Rohstoffsektor habe sich indes wesentlich heterogener als in den Vormonaten gezeigt. Während Industrie- und Edelmetalle in Summe leichte Einbußen hätten hinnehmen müssen, hätten Energierohstoffe weiter zugelegt. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar hätten Rohstoffe im März in Summe 1,7 Prozent an Wert verloren. Öl der Sorte Brent habe sich der Marke von 70 US-Dollar pro Barrel angenähert und den Monat mit einem Jahreshoch beendet. Einerseits sei diese positive Wertentwicklung noch immer das Ergebnis einer Gegenbewegung nach den starken Verlusten im vierten Quartal 2018. Andererseits verdeutliche es auch, dass die Förderkürzungen der OPEC ihre Wirkung entfalten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...