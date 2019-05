Der Norwegische Staatsfonds ist der größte Staatsfonds weltweit. Das erste Quartal 2019 war das beste seit jeher für ihn, wenn man die Rendite in Kronen betrachtet. Er verbuchte im ersten Quartal 2019 prozentual die dritthöchste Rendite.Der Norwegische Staatsfonds verwaltet Anlagen im Wert von rund einer Billion Dollar. Derzeit hat der Fonds sein Geld in mehr als 9.000 Unternehmen in 73 Ländern angelegt. Darunter große Konzerne aus dem europäischen Raum, aber auch kleinere Unternehmen aus ...

