"Südwest Presse" zur Kritik an Altmaiers Kurs:

"Und was ist mit dem Mittelstand? Das fragen die Wirtschaftsverbände zu Recht. Denn genau der ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Inzwischen hat Altmaier verstanden, dass er da dringend nachlegen muss. Es gibt jede Menge verborgene Champions, mittelständische Weltmarktführer auf ihrem Spezialgebiet, die sich am wohlsten fühlen, wenn sie nicht im Rampenlicht stehen, sondern in Ruhe ihre internationalen Geschäfte machen können. Es ist gefährlich, wenn Politiker zu wissen meinen, welche Technologien und Firmen künftig erfolgreich sind, und sie gezielt fördern oder unter besonderen Schutz stellen. Mehr Mut zum Markt!"/yyzz/DP/he

