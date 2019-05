=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz; 09:15 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 14:00 Analystenkonferenz), Bochum *** 06:45 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q, Essen 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q, Landsberg 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q, Ellwangen *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 1Q, Leuwen 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1Q, Heerlen *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefon-PK), Neubiberg *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 1Q, (10:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln 07:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q, Berlin 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Zamudio 07:35 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q, Dettingen 07:35 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q, München 07:45 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Aßlar *** 08:00 DE/Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -4,2% gg Vm 08:30 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q, Charenton-le-Pont 09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q (10:30 HV in Frankfurt), Dreieich 09:00 FR/Bundesfinanzminister Scholz, Teilnahme an G7-Konferenz zu "How to ensure the effective and sustainable financing of intnl. development", Paris 09:30 DE/DIW, PK zur Entwicklung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte , Berlin 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV, Bonn 10:00 DE/Siltronic AG, HV, München 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV, Mannheim 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV, Mülheim an der Ruhr 10:00 DE/SHW AG, HV, Heidenheim 10:30 DE/Hochtief AG, HV, Essen 10:30 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Jahres-PK, Frankfurt 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV, Hamburg *** 11:00 EU/Kommission, Frühjahrs-Wirtschaftsprognose 11:30 DE/Deutsche Nationalstiftung, Aufruf zur Europawahl mit den Ex-Ministern Merz und Steinbrück, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2026 und 2046 mit Kupons von jeweils 0,10% über 400 bzw 300 Mio EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 13:15 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q, Turin 17:15 DE/Bundesaußenminister Maas, US-Außenminister Pompeo, PK nach Gespräch, Berlin 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit US-Außenminister Pompeo, Berlin *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q, Martinsried 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Fox Corp, Ergebnis 3Q, New York - DE/Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung (bis 9.5.), Kiel - NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis 2017, Amsterdam - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

