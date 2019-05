VARTA AG: VARTA AG setzt den Wachstumskurs mit verbesserter Profitabilität weiter fort - Prognose für 2019 erhöht DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung VARTA AG: VARTA AG setzt den Wachstumskurs mit verbesserter Profitabilität weiter fort - Prognose für 2019 erhöht 07.05.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Ellwangen, 7.Mai 2019 VARTA AG setzt den Wachstumskurs mit verbesserter Profitabilität weiter fort - Prognose für 2019 erhöht * Sehr guter Start in das Geschäftsjahr 2019 * Konzernumsatz wächst erneut zweistellig um 10,7% auf 73,4 Mio. EUR * Bereinigtes EBITDA steigt erneut deutlich überproportional um 36,9% auf 17,4 Mio. EUR * Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich sehr deutlich um 4,5 Prozentpunkte auf 23,7% * Segment "Microbatteries" mit sehr starkem Quartalsergebnis - Segment "Power & Energy" mit planmäßigem Start in das Jahr 2019 * Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 wird erhöht: Umsatz wird zwischen 310 und 315 Mio. EUR erwartet (bisher: 303-309 Mio. EUR) Bereinigtes EBITDA soll zwischen 64 und 67 Mio. EUR liegen (bisher 61-64 Mio. EUR) Die VARTA AG veröffentlicht heute die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2019: Der Konzernumsatz hat sich wiederum zweistellig um 10,7% auf 73,4 Mio. EUR erhöht. Das bereinigte EBITDA steigt erneut deutlich überproportional um 36,9% auf 17,4 Mio. EUR und die bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich sehr deutlich um 4,5 Prozentpunkte auf 23,7%. Der Konzerngewinn ist um 28,3% auf 9,2 Mio. EUR gestiegen. Damit konnte die VARTA AG ihre Profitabilität erneut deutlich verbessern. Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG: "Die sehr guten Geschäftszahlen im ersten Quartal 2019 unterstreichen unsere herausragende Position als Technologie- und Marktführer in unseren strukturell wachsenden Marktsegmenten. Insbesondere bei unseren Lithium-Ionen Batterien (CoinPower) ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Daher erweitern wir unsere Produktionskapazität in diesem margenstarken Wachstumsbereich nochmals, um unsere starke Marktposition weiter auszubauen." Finanzvorstand (CFO) Steffen Munz ergänzt: "Nachdem das erste Quartal sehr gut angelaufen ist und wir einen sehr gesunden Auftragsbestand verzeichnen, blicken wir noch optimistischer in das laufende Geschäftsjahr. Wir werden unsere hohe Wachstumsdynamik nochmals beschleunigen und erhöhen daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2019." Segment "Microbatteries" mit sehr starkem Quartalsergebnis - Segment "Power & Energy" mit planmäßigem Start in das Jahr 2019 Das Segment "Microbatteries" hat das beste Quartalsergebnis der Firmengeschichte erzielt. Der Umsatz stieg um 12,9% auf 61,5 Mio. EUR. Damit lag der Umsatz erstmals in einem Quartal bei über 60 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA ist um 36,7% auf 16,6 Mio. EUR gestiegen. Als Folge hat sich die bereinigte EBITDA-Marge um 4,7 Prozentpunkte auf 27,1% vom Umsatz sehr deutlich verbessert. Das mit Abstand größte Umsatzwachstum wurde wiederum bei den Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower) erzielt. Der Konzern profitiert als Technologie- und Innovationsführer am stärksten von dem sehr dynamisch wachsenden Marktsegment für kabellose Premium Kopfhörer (Hearables). Bei den Hörgeräte-Batterien wurde die marktführende Position im strukturell wachsenden Markt für die Hörgeräte weiter gefestigt. Das Segment "Power & Energy" ist planmäßig in das neue Geschäftsjahr 2019 gestartet. Der Umsatz lag erwartungsgemäß leicht über dem Vorjahresniveau. Der Anlauf der neuen Kundenprojekte bei den Batterie Packs wird zu einem deutlichen stärkeren Umsatz im zweiten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr führen. Sehr erfreulich ist, dass ein positiver bereinigter EBITDA von 0,8 Mio. EUR im ersten Quartal erzielt wurde. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt mit 6,5% genau in dem mittelfristig angestrebten Margen-Korridor von 6 bis 8% im Verhältnis zum Umsatz. Positiver Free Cash Flow trotz weiterhin hoher Investitionen zur Erweiterung der Produktionskapazitäten Die Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) lagen im 1. Quartal 2019 bei 6,1 Mio. EUR. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt weiterhin auf dem massiven Ausbau der Produktionskapazitäten bei den Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower). Hier wird die installierte Produktionskapazität von derzeit rund 40 Mio. Zellen pro Jahr auf über 60 Mio. Zellen in 2020 erweitert. Sehr erfreulich ist, dass der Free Cash Flow mit 2,6 Mio. EUR trotz der temporär sehr hohen Investitionsausgaben weiterhin positiv ist. Die massiven Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten werden also weiterhin aus dem Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit finanziert. Prognose für das Geschäftsjahr 2019 nach gutem Start im ersten Quartal erhöht Nach dem erfolgreichen Start im ersten Quartal 2019 erhöht die VARTA AG die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2019: Die Umsatz-Prognose wird von bisher 303 bis 309 Mio. EUR auf 310 bis 315 Mio. EUR angehoben. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von rd.14 bis 16%. Die Prognose für das bereinigte EBITDA wird von bisher 61 bis 64 Mio. EUR auf 64 bis 67 Mio. EUR erhöht, und soll damit um rd. 27 bis 33% im Vorjahresvergleich zulegen. VARTA AG - Ausgewählte Konzern-Kennzahlen in Millionen EUR Q1-2019 Q1-2018 Umsatz 73,4 66,4* EBITDA 16,8 12,3* Bereinigtes EBITDA 17,4 12,7* Bereinigte EBITDA Marge (%) 23,7% 19,2% Konzernergebnis 9,2 7,2* Investitionen (Capex) 6,1 12,5 Free Cash Flow 2,6 -12,0 Eigenkapitalquote 59,1% 69,6% Bilanzsumme 455,5 342,3 Mitarbeiter (zum 31.3.) 2.296 2.178 * Anpassung der Vorjahreszahlen durch Umstellung auf IFRS 15 Termine: 21.05.2019 Hauptversammlung 06.08.2019 Halbjahresbericht 2019 29.10.2019 Zwischenmitteilung 3. Quartal 2019 Kontakt: Bernhard Wolf Nicole Selle Head of Investor Relations Corporate Communications Tel: +49 79 61 921-969 Tel.: +49 79 61 921-221 [1]bernhard.wolf@varta-ag.com nicole.selle@varta-ag.com 1. mailto:bernhard.wolf@varta-ag.com Über VARTA AG Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power&Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. 07.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ISIN: DE000A0TGJ55
WKN: A0TGJ5
Indizes: SDAX