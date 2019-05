Medienmitteilung

Ergebnisse im ersten Quartal 2019

Umsatzwachstum in beiden Segmenten trotz schwierigem Marktumfeld

Konzernumsatz um über 3 % gesteigert

Bestellungseingang des Konzerns geringer als im Vorjahr, aber zweitbester Wert der letzten vier Jahre - Book-to-Bill-Verhältnis liegt bei 1,09

EBITDA-Marge des Konzerns beträgt 15,0 %

Stabiler Bestellungseingang und stetige Umsatzsteigerung im Geschäft mit Oberflächenlösungen (Segment Surface Solutions)

Geringere operative Profitabilität im Segment Surface Solutions aufgrund des Produktmixes und erwartungsgemäss höherer operativer Kosten für Investitionen

Weiterhin hohes Auftrags- und Umsatzvolumen und verbesserte operative Profitabilität im Segment Manmade Fibers

Ausblick für 2019 bestätigt

Wichtige Kennzahlen für den Oerlikon Konzern per 31. März 2019 (in CHF Mio.)

Q1 2019 Q1 2018 ? Bestellungseingang 680 757 -10,2 % Bestellungsbestand 652 651 0,2 % Umsatz 624 604 3,3 % EBITDA 93 95 -2,1 % EBITDA-Marge 15,0 % 15,7 % - EBIT 44 56 -21,4 % EBIT-Marge 7,1 % 9,2 % - ROCE (12 Monate, rollierend) 9,5% 9,6%1 -

1 Nicht angepasst infolge des Verkaufs des Segments Drive Systems

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 7. Mai 2019 - "Im ersten Quartal erhöhten wir den Konzernumsatz um über 3 % und erzielten eine gesunde Gewinnmarge, obwohl sich das Marktumfeld zunehmend schwieriger gestaltete", erklärt Dr. Roland Fischer, CEO des Oerlikon Konzerns. "Im Automobilsektor ging das Produktionsvolumen vor allem in China und im übrigen asiatischen Raum deutlich zurück. Mit strukturellen Wachstumsinitiativen gelang es uns diesen Rückgang teilweise auszugleichen."

"Der Bestellungseingang war zwar geringer als im Vorjahr, jedoch handelt es sich um den zweithöchsten Wert der letzten vier Jahre. Dies sichert uns ein hohes Umsatzvolumen in den kommenden Quartalen", ergänzt Dr. Fischer. "Wie bereits angekündigt, werden wir weiterhin erhebliche Investitionen tätigen, um unser künftiges Wachstum zu sichern. Die entsprechend höheren operativen Kosten, sowie ein höherer Umsatzanteil von Anlagen und Werkstoffen am Umsatz widerspiegeln sich in der geringeren EBITDA-Marge im ersten Quartal."

"Es gelang uns, den Bestellungseingang, den Umsatz und die operative Profitabilität auf hohem Niveau zu halten. Dies zeigt, dass wir auch in einem schwierigen Marktumfeld in der Lage sind, eine gute Performance zu erzielen. Daher bestätigen wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2019", so Dr. Fischer.

Stetige Umsatzentwicklung und gesunde Profitabilität

Die Unsicherheit in der Weltwirtschaft und die weiterhin ungelösten Handelskonflikte führten im ersten Quartal 2019 zu einem verlangsamten Wachstum des Welthandels. Die Schwäche zeigte sich im Industriesektor und in Endmärkten wie dem Automobilsektor, in welchen vor allem in China sowohl die Nachfrage als auch das Produktionsvolumen rückläufig waren. Diese Entwicklung wirkte sich auf die Performance von Oerlikon aus, insbesondere in den ersten zwei Monaten des Jahres.

In diesem schwierigen Umfeld gelang es Oerlikon, den Konzernumsatz insbesondere in Nordamerika und Asien um 3,3 % auf CHF 624 Mio. zu steigern. Bei konstanten Wechselkursen erhöhte sich der Konzernumsatz um 4,3 % auf CHF 630 Mio. Der Bestellungseingang des Konzerns blieb im ersten Quartal auf hohem Niveau - das zweitbeste Ergebnis der letzten vier Jahre - und bestätigt, dass die Ziele für 2019 erreicht werden können. Gegenüber dem Vorjahr ging der Bestellungseingang des Konzerns um 10,2 % zurück. Dies ist in erster Linie auf den ausserordentlich hohen Bestellungseingang im Chemiefasergeschäft im gleichen Zeitraum 2018 zurückzuführen. Das Book-to-Bill-Verhältnis des Konzerns lag im ersten Quartal bei 1,09.

Das EBITDA des Konzerns war mit CHF 93 Mio. und einer Marge von 15,0 % weiterhin hoch. Das EBIT lag im ersten Quartal 2019 bei CHF 44 Mio., was 7,1 % des Umsatzes entspricht. Die Performance im ersten Quartal führte zu einer Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE, rollierend über 12 Monate) des Oerlikon Konzerns von 9,5 %. Im ersten Quartal 2019 entfielen 40,4 % des Konzernumsatzes auf das Servicegeschäft (Q1 2018: 39,6 %).

Ausblick für 2019 bestätigt

Die weltweite Wachstumsverlangsamung und die unsichere geopolitische Entwicklung wirken sich auf die wichtigsten Märkte von Oerlikon aus. In diesem schwierigen Umfeld erbrachte Oerlikon im ersten Quartal eine stabile Performance. Aufgrund der positiven Stimmung bei den Kunden, des starken Bestellungsbestands und der gegen Quartalsende verbesserten Performance bestätigt Oerlikon ihren Ausblick für 2019. Der Konzern erwartet einen Bestellungseingang und Umsatz von mehr als CHF 2,7 Mrd. sowie eine EBITDA-Marge, nach Berücksichtigung der operativen Kosten für Investitionen, von über 16 %.

Segmentüberblick

Segment Surface Solutions

Wichtige Kennzahlen für das Segment Surface Solutions per 31. März 2019 (in CHF Mio.)

Q1 2019 Q1 2018 ? Bestellungseingang 385 384 0,3 % Bestellungsbestand 205 144 42,4 % Umsatz (mit Dritten) 371 361 2,8 % EBITDA 61 69 -11,6 % EBITDA-Marge 16,3 % 19,1 % -

Das Segment Surface Solutions blieb trotz des zunehmend schwierigen Marktumfelds auf Wachstumskurs. Der Umsatz stieg um rund 3 % und der Bestellungseingang nahm leicht zu. Dies ist vor allem auf die positive Entwicklung in den Bereichen Werkstoffe, Anlagen zur Werkzeugbeschichtung und thermisches Spritzen zurückzuführen, insbesondere im Luft- und Raumfahrtsektor und in den USA. Der Bestellungsbestand setzte im ersten Quartal seinen stetigen Aufwärtstrend der vergangenen Quartale fort. Im ersten Quartal 2019 betrug die Zunahme über 40 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Automobilsektor gingen die Nachfrage und das Produktionsvolumen zurück, vor allem in China und im übrigen asiatischen Raum.

Die EBITDA-Marge wurde durch den Produktmix und die höheren operativen Kosten beeinträchtigt, wovon letztere auf Investitionen in das künftige Wachstum zurückzuführen sind. Wie anlässlich der Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2018 angekündigt, wurden weitere Investitionen getätigt, um einerseits die Industrialisierung der additiven Fertigung voranzutreiben. Andererseits sollen Produkte und Services im Bereich Oberflächenlösungen aufgebaut werden - wie die vielversprechende SUMEBore-Lösung, das ePD-Kompetenzzentrum (ePD: embedded PVD for Design Parts) und neue Zentren für Formwerkzeuge. Das EBIT betrug im ersten Quartal 2019 CHF 19 Mio. (Q1 2018: CHF 36 Mio.), bei einer EBIT-Marge von 5,2 % (Q1 2018: 10,0 %).

Am Ende des ersten Quartals schloss das Segment die Übernahme von TeroLab Surface GmbH mit Sitz in Langenfeld (Deutschland) ab. Das Unternehmen ergänzt das Portfolio von Beschichtungsdienstleistungen im Bereich thermisches Spritzen für den Landwirtschafts-, Stahl- und Automobilsektor sowie für OEMs im Maschinenbau. Ausserdem baute das Segment im chinesischen Dongguan ein Beschichtungszentrum für Kunden aus, um der steigenden Nachfrage nach Beschichtungen für Schneid- und Formwerkzeuge zu entsprechen.

Im ersten Quartal führte Oerlikon Balzers das neue BALIMED-Portfolio ein, das Beschichtungen für medizinische und chirurgische Instrumente und Ausrüstungen umfasst. Es beinhaltet sieben hochmoderne Beschichtungen, die reibungsarme, verschleissfeste, blendfreie, biokompatible, antimikrobielle und chemisch inerte Eigenschaften aufweisen.

Segment Manmade Fibers

Wichtige Kennzahlen für das Segment Manmade Fibers per 31. März 2019 (in CHF Mio.)

Q1 2019 Q1 2018 ? Bestellungseingang 296 373 -20,6 % Bestellungsbestand 447 507 -11,8 % Umsatz (mit Dritten) 254 243 4,5 % EBITDA 34 27 25,9 % EBITDA-Marge 13,2 % 11,1 % -

Das Segment erzielte im ersten Quartal eine starke Performance. Der höhere Umsatz war in erster Linie auf das Geschäft mit Filament- und Polymerisationsanlagen zurückzuführen. Vliesstoffsysteme unterstützten dies mit Umsätzen im tiefen zweistelligen Millionenbereich. Vor allem die Gewinnung von Neukunden in China und im übrigen Asien trug zum Umsatzwachstum bei.

Der Bestellungsbestand war bei allen Produktlinien weiterhin hoch, insbesondere bei Filament- und Texturieranlagen. Auch bei Stapelfasersystemen war im Vergleich zum Vorjahr ein gutes Wachstum zu verzeichnen. Der Bestellungseingang nahm gegenüber dem Vorjahr ab, was auf den ausserordentlich hohen Bestellungseingang im ersten Quartal 2018 zurückzuführen ist. Trotzdem konnte der zweitbeste Wert seit dem vierten Quartal 2011 verzeichnet werden. Dies stellt eine solide Grundlage für ein hohes Umsatzvolumen in den kommenden Quartalen dar.

Unterstützt durch das konstant hohe Umsatzvolumen und ein diszipliniertes Kostenmanagement verbesserte sich das EBITDA des Segments um über 25 % gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt sich auch in der höheren EBITDA-Marge von 13,2 %. Das EBIT betrug im ersten Quartal 2019 CHF 27 Mio. (Q1 2018: CHF 22 Mio.), bei einer EBIT-Marge von 10,7 % (Q1 2018: 8,9 %).

Um seine Position im Vliesstoffmarkt für Hygieneanwendungen zu stärken, führte das Segment die Marke Oerlikon Nonwoven ein und stellte die Marke erstmals an der Fachmesse IDEA in Florida vor. Zum Auftakt der Messe unterzeichnete das Segment einen Vertrag mit einem renommierten europäischen Unternehmen, das auf die Fertigung von Vliesstoffen für den Filtrationsmarkt spezialisiert ist.

Weitere Informationen

Oerlikon wird ihre Ergebnisse an der heutigen Telefonkonferenz auf Englisch präsentieren (Beginn: 14:00 Uhr MESZ). Um teilzunehmen, wählen Sie sich bitte ein paar Minuten vor Beginn über folgende Nummern ein:

Land Gebührenpflichtig zum Lokaltarif: Schweiz +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien +44 (0) 207 107 06 13 USA +1 (631) 570 56 13

Die begleitende Präsentation kann simultan hier (https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/oerlikon/mediaframe/29547/indexl.html) eingesehen werden.

Die Pressemitteilung inklusive aller Tabellen finden Sie unter www.oerlikon.com/pressreleases (http://www.oerlikon.com/pressreleases) und www.oerlikon.com/ir (http://www.oerlikon.com/ir)

