HelloFresh SE Q1 2019: HelloFresh setzt starkes Umsatz- und Kundenwachstum im ersten Quartal fort - Anzahl der aktiven Kunden steigt um 32% auf 2,5 Mio. - Konzernumsatz beläuft sich im ersten Quartal auf EUR 420,1 Mio. (35% währungsbereinigtes Wachstum im Vorjahresvergleich; Q1 2018: EUR 295,6 Mio.), beide Unternehmenssegmente tragen maßgeblich zum Wachstum bei - Vor allem das US-Segment wächst im Vergleich von Q4 2018 zu Q1 2019 bedeutend - Segment International verzeichnet zum vierten Mal in Folge positives bereinigtes EBITDA, mit einer Marge von 4,4% - Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf Gruppenebene um 1,1 Prozentpunkte auf -6,2% - HelloFresh bestätigt erneut Prognose für das Geschäftsjahr 2019 von 25-30% Umsatzwachstum (währungsbereinigt) und einer bereinigten EBITDA-Marge von -2% bis 1% Berlin, 7. Mai 2019 - HelloFresh SE, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, hat einen starken Jahresauftakt erzielt. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal 2019, sowohl im US-Segment als auch im Segment International, ein starkes Umsatz- und Kundenwachstum. Die Anzahl der aktiven Kunden ist im ersten Quartal 2019 im Jahresvergleich um 32% auf 2,5 Mio. gestiegen. Der Umsatz betrug EUR 420,1 Mio., was gegenüber dem Vorjahr einer Wachstumsrate von 42% und währungsbereinigt von 35% entspricht. Außerdem baute HelloFresh die Margen weiterhin kontinuierlich aus und steigerte die Deckungsbeitragsmarge um 2,9 Prozentpunkte auf 29% sowie die bereinigte EBITDA-Marge um 1,1 Prozentpunkte auf -6,2%. "Unser erstes Quartal 2019 war sehr erfolgreich, vor allem mit Blick auf unser Kundenwachstum und unseren kontinuierlichen Margenausbau. Angesichts der saisonalen Bedeutung des ersten Quartals für die Neukundengewinnung, freuen wir uns sehr über den großartigen Start in das Jahr", sagt Dominik Richter, CEO und Mitgründer von HelloFresh. "Ausgehend von unserem ersten Quartal, bestätigen wir erneut unsere Prognose für das Gesamtjahr." Starkes Wachstum in den Segmenten US und International Das US-Segment verzeichnete im Verlauf des ersten Quartals einen besonders starken Anstieg der aktiven Kunden um 28% gegenüber 1,1 Mio. zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Zudem erzielte das US-Geschäft von HelloFresh im Jahresvergleich ein hervorragendes Umsatzwachstum von 34% und währungsbereinigt von 23%. Dieses Wachstum wurde durch die anhaltend starke Entwicklung aller drei US-Marken unterstützt, einschließlich des erfolgreichen Ausbaus der jüngeren Marken EveryPlate und Green Chef. Das Segment International profitierte weiterhin von einer starken Wachstumsdynamik mit einem Umsatzwachstum von 53% (währungsbereinigt) sowie einem Anstieg der aktiven Kunden um 62%. Darüber hinaus verzeichnete das Segment, trotz saisonal bedingt höherer Marketinginvestitionen, zum vierten Mal in Folge positives bereinigtes EBITDA, mit einer Marge von 4,4%. Die HelloFresh SE hat weiterhin eine starke Liquiditätsposition, mit in der Bilanz ausgewiesenen Barmitteln in Höhe von EUR 189,1 Mio. und Zugriff auf einen nach wie vor weitgehend ungenutzten revolvierenden Kredit in Höhe von EUR 76,5 Mio.. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft war im ersten Quartal 2019 mit EUR 4,4 Mio. positiv. Ausgewählte Leistungskennzahlen HelloFresh Gruppe Q1 2019 Q1 2018 Y-o-Y Aktive Kunden in Mio. 2,48 1,88 32,2% Anzahl Bestellungen in Mio. 8,9 6,6 34,5% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 65,6 48,3 35,8% USA Q1 2019 Q1 2018 Y-o-Y Aktive Kunden in Mio. 1,40 1,21 15,9% Anzahl Bestellungen in Mio. 4,9 3,9 26,0% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 32,2 26,5 21,4% International Q1 2019 Q1 2018 Y-o-Y Aktive Kunden in Mio. 1,08 0,67 61,7% Anzahl Bestellungen in Mio. 4,0 2,7 46,8% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 33,4 21,8 53,2% Operative Kennzahlen HelloFresh Gruppe Q1 2019 Q1 2018 Y-o-Y Umsatz in Mio. EUR 420,1 295,6 42,1% Währungsbereinigter Umsatz 35,0% Deckungsbeitragsmarge in Mio. EUR* 121,6 77,1 57,7% Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 29,0% 26,1% 2,9 pp Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR (26,1) (21,7) (20,2%) Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes (6,2%) (7,3%) 1,1 Pp USA Q1 2019 Q1 2018 Y-o-Y Umsatz in Mio. EUR 239,6 179,5 33,6% Währungsbereinigter Umsatz 23,3% Deckungsbeitragsmarge in Mio. EUR* 74,6 48,1 55,2% Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 31,2% 26,8% 4,4 Pp Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR (22,7) (13,7) (66,4%) Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes (9,5%) (7,6%) (1,9 Pp) International Q1 2019 Q1 2018 Y-o-Y Umsatz in Mio. EUR 180,6 116,1 55,4% Währungsbereinigter Umsatz 53,1% Deckungsbeitragsmarge in Mio. EUR* 47,8 29,5 62,0% Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 26,5% 25,4% 1,1 Pp Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR 8,0 (1,1) 716,6% Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 4,4% (1,0%) 5,4 Pp *Abzüglich der Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen Pressekontakt +49 (0) 174 72 35 961 Saskia Leisewitz sl@hellofresh.com Global Corporate Communication www.hellofreshgroup.com HelloFresh Group Über HelloFresh HelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada und Neuseeland. HelloFresh lieferte im 3-Monatszeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. März 2019 65,6 Millionen Mahlzeiten an 2,48 Millionen aktive Kunden weltweit aus. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich, Sydney, Toronto und Auckland. 07.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 