Zweiter Auftritt in Folge; Platz 5 belegt; Liste zeigt Public-Cloud-Unternehmen mit höchster Mitarbeiterzufriedenheit

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), ein Anbieter der Branchenplattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer (Property and Casualty, P&C) vertrauen, wurde erneut als eines der 25 am höchsten bewerteten Public-Cloud-Computing-Unternehmen für Arbeitnehmer ausgezeichnet, und zwar auf einer neuen von Battery Ventures, einer globalen Investmentfirma, veröffentlichten Liste mit speziell von Glassdoor*, einer der weltweit größten Job- und Recruiting-Webseiten, bereitgestellten Daten. Die Liste hebt 25 börsennotierte Unternehmen hervor-allesamt Business-to-Business-Cloud-Unternehmen--bei denen die Mitarbeiter laut Mitarbeiter-Feedback auf Glassdoor die höchste Zufriedenheit am Arbeitsplatz meldeten. Guidewire taucht zum zweiten Mal in Folge auf der Liste auf.

Mit dieser Auszeichnung belegte Guidewire Platz 5 (von insgesamt 25) mit einem Gesamtunternehmensrating von 4,4. Der breitere Durchschnitt auf Glassdoor liegt bei 3,4. Marcus Ryu, CEO von Guidewire, erhält auf Glassdoor eine Zustimmungsrate von 97 %-verglichen mit einem Durchschnitt von 69 für alle 900.000 Arbeitgeber auf der Webseite--und das Unternehmen erhält eine positive Bewertung von 88 beim Geschäftsausblick, ebenfalls basierend auf dem Mitarbeiterfeedback. Der breitere Durchschnitt auf Glassdoor liegt bei 49 %. Ein positiver Geschäftsausblick bedeutet, dass die Mitarbeiter glauben, dass sich das Geschäft in den nächsten sechs Monaten verbessern wird.

"Die auf dieser Liste aufgeführten börsennotierten Unternehmen haben nicht nur ihre Produkte, Teams und Geschäftsfunktionen skaliert-sie haben es auch geschafft, die Kultur zu skalieren", so Neeraj Agrawal, ein Gesellschafter von Battery, der sich auf Cloud-Investitionen spezialisiert hat. "Wir betrachten diese Rankings als einen Schlüsselindikator für die Gesundheit und Langlebigkeit des Unternehmens und hoffen, dass alle Unternehmen auf dieser Liste es als eine Ehre betrachten, aufgenommen zu werden."

"Es war darüber hinaus in diesem Jahr schwieriger auf die Liste zu kommen, als im letzten Jahr", fügte Agrawal hinzu. Battery and Glassdoor veröffentlichten ebenfalls eine ähnliche Liste der 50 höchstbewerteten Private-Cloud-Computing-Unternehmen für Arbeitnehmer.

"Das Guidewire-Team ist hocherfreut, als Peer dieser ausgezeichneten Unternehmen angesehen zu werden, die Public-Cloud-Computing einsetzen, um auf die Forderungen der Unternehmen nach Standardisierung, Vereinfachung und Beschleunigung zu reagieren", so Marcus Ryu, CEO und Mitbegründer von Guidewire Software. "Diese Arbeit hat für Guidewire weiterhin eine moralische Dringlichkeit, denn die von uns betreute Branche Schaden- und Unfallversicherungen spielt eine entscheidende soziale Rolle beim Schutz von Einzelpersonen und Unternehmen in einer unsicheren Welt. Diese Anerkennung ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zur am weitesten verbreiteten und vertrauenswürdigsten Cloud-basierten Plattform für die Branche."

"Wir suchen aktiv nach Mitarbeitern für eine Vielzahl von Positionen in unseren 26 Niederlassungen auf der ganzen Welt", so Helen Reid, Vizepräsidentin für globale Human Resources und Verwaltung. "Ob in unserem Hauptsitz in Foster City, dem zweitgrößten Entwicklungszentrum in Irland, oder in Büros in Europa, Kanada, den USA, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum, Guidewire bietet überzeugende, herausfordernde und fachlich anspruchsvolle Karriereoptionen, die in Betracht gezogen werden können." Die neuesten Karrieremöglichkeiten und weitere Informationen über das Leben bei Guidewire finden Sie unter careerers.guidewire.com.

Vollständige Listen der von Battery/Glassdoor am höchsten bewerteten 50 Private-Cloud-Unternehmen und 25 Public-Cloud-Unternehmen für Arbeitnehmer finden Sie hier.

Über Battery Ventures

Battery ist bestrebt, in innovative, Kategorien definierende Unternehmen auf den Märkten für Software und Dienstleistungen, Web-Infrastruktur, Verbraucher-Internet, mobile und industrielle Technologien zu investieren. Die 1983 gegründete Firma unterstützt Unternehmen von der Seed- bis hin zur Private-Equity-Phase und investiert weltweit von Büros in Boston, der San Francisco Bay Area, London, Israel und New York aus. Folgen Sie der Firma auf Twitter @BatteryVentures, besuchen Sie unsere Webseite unter www.battery.com und finden Sie hiereine vollständige Liste der Battery-Portfoliounternehmen.

Über Guidewire Software

Guidewire liefert die Branchenplattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer (Property and Casualty, P&C) vertrauen, um sich in einer Zeit des beschleunigten Wandels anzupassen und erfolgreich zu sein. Wir stellen die Software, Services und das Partner-Ökosystem bereit, damit unsere Kunden ihr Geschäft führen, differenzieren und ausbauen können. Wir haben das Privileg, mehr als 350 Unternehmen in 32 Ländern zu betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

