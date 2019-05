Die festgefahrenen Verhandlungen zwischen China und USA wurden dadurch aufgelockert, dass Donald Trump massiv warnt und die Wirkung war gestern nachhaltig. Dieses Thema bestimmt die Technik aller Märkte in den nächten Tagen. Auf die Fundamentals kommt es weniger an. Denn eine solche Politik mag zwar richtig sein, wirkt aber wie ein Hurrikan. Gestern zeitweise - 2,8 % im DAX aber am Ende und nachbörslich wieder 12.330 für die Frühbörse heute morgen. Was tun?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info