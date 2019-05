Die Anleger nehmen die Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA weiter recht gelassen: Der Broker IG taxiert den Dax am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte tiefer auf 12 275 Punkte.

Zu Wochenbeginn hatte die überraschende Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump einer Erhöhung bereits geltender Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China und Drohung mit weiteren Abgaben den Dax zwar zunächst um 2,2 Prozent vom höchsten Niveau seit September zurückgeworfen. Bereits am Vormittag suchten dann jedoch viele Anleger ihre Chance und dämmten damit die Verluste auf weniger als die Hälfte ein. Adidas setzten in diesem Trubel gar ihre Rekordrally fort. Am Abend zeigte auch die Wall Street nach schwachem Start eine deutliche Gegenreaktion - gleiches gilt für Chinas Börsen am Morgen.

Die Anleger setzen darauf, dass die Pekinger Delegation ungeachtet der Trumpschen Ankündigung wie geplant in dieser Woche nach Washington reist und die Gespräche fortgesetzt werden./ag/mis

ISIN DE0008469008

AXC0060 2019-05-07/07:29