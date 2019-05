Medienmitteilung

7. Mai 2019

Quartalsergebnis per 31. März 2019

PSP Swiss Property mit sehr erfreulichen Quartalszahlen und erfolgreichen Vermietungsaktivitäten. Verbesserte Leerstandsquote auf Ende Jahr erwartet.

Der Gewinn (ohne Liegenschaftserfolge) übersteigt mit CHF 50.5 Mio. das Vorjahresergebnis von CHF 43.2 Mio. um 16.9%. Unterstützt durch die anhaltend gute Nachfrage nach Büroflächen und dank der laufenden Portfoliooptimierung konnte der Leerstand per Ende März 2019 auf 4.4% reduziert werden (Ende 2018: 5.0%).

Immobilienportfolio

Der Bilanzwert des gesamten Portfolios betrug Ende März 2019 CHF 7.682 Mrd. (Ende 2018: CHF 7.442 Mrd.). Anfang Jahr wurden mehrere Immobilien in der Berner Innenstadt und in Bern-Liebefeld erworben. Ferner wurden im Rahmen der Portfoliobereinigung die Liegenschaft an der Bernerstrasse Süd 167/169 in Zürich-Altstetten und die Liegenschaft an der Route des Arsenaux 41 in Fribourg verkauft. Schliesslich wurde, ebenfalls Anfang 2019, die letzte Eigentumswohnung auf dem Löwenbräu-Areal in Zürich verkauft.

Ende März 2019 betrug die Leerstandsquote 4.4?% (Ende 2018: 5.0?%). Die Reduktion war die Folge mehrerer Neuvermietungen und der Verkäufe der beiden Liegenschaften in Zürich-Altstetten und Fribourg. Vom gesamten Leerstand sind 1.1-Prozentpunkte auf laufende Sanierungsarbeiten zurückzuführen. Von den 2019 auslaufenden Mietverträgen (CHF 31.0 Mio.) waren per Ende März 2019 79% erneuert. Der sogenannte WAULT (weighted average unexpired lease term) des Gesamtportfolios betrug 4.5 Jahre. Der WAULT der zehn grössten Mieter, die rund 30% der Mieterträge ausmachen, war 6.5 Jahre.

Quartalsergebnis Q1 2019

Der Gewinn (ohne Liegenschaftserfolge) betrug CHF 50.5 Mio. (Q1 2018: CHF 43.2 Mio.). Die Zunahme um CHF 7.3 Mio. oder 16.9% gegenüber der Vorjahresperiode resultierte in erster Linie aus höheren Mieterträgen (+ CHF 3.3 Mio.) und einem höheren Gewinn aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen (+ CHF 1.0 Mio.). Tiefere Finanzierungskosten (- CHF 0.9 Mio.) sowie eine (relativ) geringere Steuerbelastung trugen ebenfalls zur Ergebnisverbesserung bei. Der Kanton Basel-Stadt hat per 1. Januar 2019 den Gesamtgewinnsteuersatz von 22.2% auf 13.0% gesenkt. Dies führte zur Auflösung latenter Steuern in der Höhe von CHF 5.0 Mio., davon wirkten sich CHF 1.6 Mio. positiv auf den Gewinn (ohne Liegenschaftserfolge) aus. Der Gewinn pro Aktie (ohne Liegenschaftserfolge), welcher die Basis für die Dividendenausschüttung bildet, betrug CHF 1.10 (Q1 2018: CHF 0.94).

Der Betriebsaufwand blieb mit CHF 13.9 Mio. praktisch unverändert (Q1 2018: CHF 13.8 Mio.). Der Finanzaufwand verringerte sich um CHF 0.9 Mio. auf CHF 5.0 Mio. (Q1 2018: CHF 5.9 Mio.).

Der Reingewinn (inklusive Liegenschaftserfolge) erreichte CHF 79.7 Mio. (Q1 2018: CHF 40.3 Mio.). Die Steigerung um CHF 39.5 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode resultierte hauptsächlich aus der Portfolioaufwertung um CHF 19.7 Mio. (Q1 2018: Abwertung um CHF 3.9 Mio.). Davon entfielen CHF 7.5 Mio. auf die Erstbewertung der in Bern akquirierten Immobilien und CHF 12.3 Mio. auf das Entwicklungsprojekt "Rue du Marché" in Genf (aufgrund der Vermietung der Verkaufsfläche). Ausserdem ergab sich ein Erfolg von CHF 15.0 Mio. aus dem Verkauf von zwei Anlageliegenschaften (Q1 2018: kein Verkauf). Gleichzeitig erhöhte sich auf der anderen Seite der Steueraufwand um CHF 3.6 Mio. auf CHF 13.9 Mio. (Q1 2018: CHF 10.3 Mio.). Der Gewinn pro Aktie (inklusive Liegenschaftserfolge) betrug CHF 1.74 (Q1 2018: CHF 0.88).

Per Ende März 2019 betrug das Eigenkapital pro Aktie (Net Asset Value; NAV) CHF 92.36 (Ende 2018: CHF 90.63). Der NAV vor Abzug latenter Steuern belief sich auf CHF 111.00 (Ende 2018: CHF 109.20).

Solide Kapitalstruktur

Mit einem Eigenkapital von CHF 4.236 Mrd. (Ende 2018: CHF 4.157 Mrd.) - entsprechend einer Eigenkapitalquote von 53.9% (Ende 2018: 54.6%) - bleibt die Eigenkapitalbasis stark. Das zinspflichtige Fremdkapital betrug CHF 2.678 Mrd. bzw. 34.1% der Bilanzsumme (Ende 2018: CHF 2.511 Mrd. bzw. 33.0%). Ohne Berücksichtigung von Finanzschulden für eine Festgeldanlage in der Höhe von CHF 125 Mio. betrug die Fremdkapitalverschuldung 33.0%. Per Ende März 2019 lag der durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz bei 0.79% (Ende 2018: 0.87%). Die durchschnittliche Zinsbindung betrug 3.1 Jahre (Ende 2018: 3.0 Jahre). Aktuell stehen ungenutzte zugesicherte Kreditlinien von CHF 750 Mio. zur Verfügung.

PSP Swiss Property verfügt über Ratings von zwei internationalen Rating-Agenturen: Senior Unsecured Rating A- (Ausblick stabil) von Fitch und Issuer Rating A3 (Ausblick stabil) von Moody's.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die ordentliche Generalversammlung vom 4. April 2019 hat allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Unter anderem wurde eine ordentliche Dividende von CHF 3.50 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2018 genehmigt (Vorjahr: CHF 3.40 pro Aktie). Die Auszahlung von insgesamt CHF 160.5 Mio. erfolgte am 10. April 2019. Dr. Luciano Gabriel wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt, ebenso alle übrigen sechs bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats (jeweils mit einer 1-jährigen Amtsdauer). Ernst & Young AG, Zürich, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 wiedergewählt, ebenso Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine 1-jährige Amtsdauer. Der Vergütungsausschuss und das Audit Committee bestehen aus den Herren Prof. Dr. Peter Forstmoser (Vorsitz), Adrian Dudle, Nathan Hetz und Josef Stadler. Der Nominationsausschuss besteht aus Herrn Josef Stadler (Vorsitz), Frau Corinne Denzler und Herrn Adrian Dudle.

Am 18. April 2019 wurde die bereits bestehende Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 um nominal CHF 80 Mio. auf CHF 180 Mio. erhöht.

Marktumfeld und Ausblick 2019

PSP Swiss Property rechnet mit einer guten Nachfrage nach Büroflächen. Die Nachfrage wird sich jedoch vorwiegend auf zentrale und gut erreichbare Standorte konzentrieren. Der Markt für Ladenflächen dürfte angespannt bleiben, vor allem an peripheren Lagen.

Der Fokus von PSP Swiss Property liegt unverändert auf der Modernisierung ausgewählter Liegenschaften, der Weiterentwicklung von Arealen und Projekten sowie laufenden Vermietungsaktivitäten. Zukäufe werden primär in den strategischen Hauptmärkten anvisiert, sofern sie langfristig Mehrwerte in Aussicht stellen.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird weiterhin ein Ebitda (ohne Liegenschaftserfolge) von CHF 250 Mio. erwartet (2018: CHF 241.7 Mio.). Bei den Leerständen per Ende 2019 wird neu mit einer Quote von 4.5% gerechnet (bisherige Prognose: unter 5.0%; Ende 2018: 5.0%).

Kennzahlen

Finanzielle Kennzahlen Einheit 2018 Q1 2018 Q1 2019 +/-1 Liegenschaftsertrag CHF 1 000 279 373 69 123 72 440 4.8% EPRA like-for-like Veränderung % 0.9 0.3 1.9 Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften CHF 1 000 166 692 - 3 873 19 735 Erfolg Liegenschaftsverkäufe (Wohnungen) CHF 1 000 10 484 1 481 2 458 Erfolg Liegenschaftsverkäufe (Anlageliegenschaften) CHF 1 000 2 472 0 14 961 Total übrige Erträge CHF 1 000 8 172 3 583 2 989 Reingewinn CHF 1 000 308 152 40 257 79 747 98.1% Gewinn ohne Liegenschaftserfolge2 CHF 1 000 176 250 43 204 50 519 16.9% Ebitda ohne Liegenschaftserfolge CHF 1 000 241 743 60 600 65 358 7.9% Ebitda-Marge % 80.8 81.7 82.8 Bilanzsumme CHF 1 000 7 619 283 7 859 291 3.2% Eigenkapital CHF 1 000 4 156 908 4 236 213 1.9% Eigenkapitalquote % 54.6 53.9 Eigenkapitalrendite % 7.6 7.6 Zinspflichtiges Fremdkapital CHF 1 000 2 511 212 2 678 036 6.6% Zinspflichtiges FK in % der Bilanzsumme % 33.0 34.13 Portfoliokennzahlen Anzahl Anlageliegenschaften Stück 163 163 Bilanzwert Anlageliegenschaften CHF 1 000 6 778 932 6 875 305 1.4% Brutto-Rendite % 4.1 4.1 4.1 Netto-Rendite % 3.5 3.5 3.5 Leerstandsquote Periodenende (CHF) % 5.0 4.4 Anzahl Areale/Entwicklungsliegenschaften Stück 11 13 Bilanzwert Areale/Entwicklungsliegenschaften CHF 1 000 663 174 806 693 21.6% Personalbestand Mitarbeiter/Vollzeitstellen Personen 91/86 91/86 Kennzahlen pro Aktie Gewinn pro Aktie (EPS)4 CHF 6.72 0.88 1.74 98.1% Gewinn pro Aktie ohne Liegenschaftserfolge4 CHF 3.84 0.94 1.10 16.9% Ausschüttung pro Aktie CHF 3.505 n.a. n.a. Eigenkapital pro Aktie (NAV)6 CHF 90.63 92.36 1.9% EK pro Aktie vor Abzug latenter Steuern6 CHF 109.20 111.00 1.6% Aktienkurs Periodenende CHF 96.85 108.20 11.7%

1 Differenz zu Q1 2018 bzw. Bilanzwert per 31. Dezember 2018. 2 Der "Gewinn ohne Liegenschaftserfolge" entspricht dem Reingewinn ohne Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften, ohne den Nettoerfolg aus Verkäufen von Anlageliegenschaften und ohne den damit verbundenen Steueraufwand. Der Erfolg aus den Verkäufen von selbst entwickelten Objekten ist hingegen Bestandteil des "Gewinns ohne Liegenschaftserfolge". 3 Exkl. Fremdkapital über total CHF 125 Mio., welches in Form von Festgeld angelegt ist: 33.0%. 4 Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien. 5 Für das Geschäftsjahr 2018. Auszahlung erfolgte am 10. April 2019. 6 Bezogen auf Anzahl ausstehender Aktien.

Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32 40

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

Bericht und Präsentation sind unter www.psp.info verfügbar

www.psp.info/Finanzberichte (http://www.psp.info/Finanzberichte)

www.psp.info/Praesentationen (http://www.psp.info/Praesentationen)

Heute, 10:30 Uhr (CET): Telefonkonferenz (Q&A only) in Englisch

Schweiz / Europa · +41 (0)58 310 50 00

UK · +44 (0)207 107 0613

USA · +1 (1)631 570 56 13

Agenda

Publikation H1 2019 · 15. August 2019

Publikation Q1-Q3 2019 · 12. November 2019

Publikation FY 2019 · 25. Februar 2020

Ordentliche Generalversammlung 2020 · 2. April 2020

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.7 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 4.8 Mrd. aus. Die 91 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich.

PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

None of the information in this press release constitutes an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. None of the securities of the Company referred to in this press release have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or under the applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States.