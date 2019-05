Die Gefahr war sichtbar und nun ist es soweit. Die Lira gibt in den letzten Stunden deutlich nach. Zusätzlich zur Charttechnik belastet auch die Wiederholung der Wahl in Istanbul die türkische Währung. Bereits gestern zeichnete sich Spannung in der Lira ab. Auch wenn die Lira noch nicht im Krisenmodus ist, so befindet sie sich doc ...

Den vollständigen Artikel lesen ...