FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ZAR XFRA DE0007850000 RENK AG O.N. 2.200 EUR

CEA XFRA DE0006201106 FRIWO AG O.N. 0.400 EUR

HOT XFRA DE0006070006 HOCHTIEF AG 4.980 EUR

HAB XFRA DE0006013006 HAMBORNER REIT AG O.N. 0.460 EUR

FPE3 XFRA DE0005790430 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. 0.950 EUR

FPE XFRA DE0005790406 FUCHS PETROLUB SE O.N. 0.940 EUR

BIO3 XFRA DE0005227235 BIOTEST AG VZ O.N. 0.040 EUR

CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.280 EUR

VJ6 XFRA BE0003678894 BEFIMMO S.A. 0.860 EUR

WIB XFRA AT0000831706 WIENERBERGER 0.500 EUR

XFRA DE000HSH34R0 HCOB MZC 16 12/19 0.000 %

IV6C XFRA SE0008373906 KINNEVIK B SK 0,10 0.396 EUR

I93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.010 EUR

7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1 0.021 EUR

XFRA DE000HSH4Q38 HCOB MZC 7 14/21 0.001 %

7UB XFRA ES0180907000 UNICAJA BANCO NOM. EO 1 0.038 EUR

QMBN XFRA SG2E73981531 Q+M DENTAL GROUP SING.LTD 0.003 EUR

1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.393 EUR

P7T XFRA ID1000123904 B.PEMBA.DAE.J.TIM. RP 250 0.003 EUR

M0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.587 EUR

5JB XFRA GRS282183003 JUMBO S.A. EO 0,88 0.190 EUR

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.116 EUR

68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.188 EUR

BLZ XFRA SE0000195810 BURE EQUITY NPV 0.186 EUR

18LB XFRA SE0010100958 LATOUR INV. B SK-,208325 0.233 EUR

5F1 XFRA SG1W35938974 FIRST RESOURCES LTD O.N. 0.013 EUR

14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB 0.056 EUR

6BE XFRA MX01CU010003 BECLE S.A.B. DE C.V. 0,01 0.026 EUR

ACR1 XFRA US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N 0.209 EUR

RUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01 0.107 EUR

WAF XFRA DE000WAF3001 SILTRONIC AG NA O.N. 5.000 EUR

H8S XFRA SG1O83915098 HI-P INTL LTD SD-,05 0.026 EUR

10H XFRA SE0007640156 SCANDIC HOTELS GP EO-,25 0.163 EUR

A39 XFRA SE0010468116 ARJO AB B 0.051 EUR

2DU XFRA SE0000616716 DUNI AB 0.233 EUR