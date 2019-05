FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LHAB XFRA US2515613048 LUFTHANSA AG DM 5 ADR 1 0.802 EUR

GOSI XFRA US38148BAD01 GS GROUP INC. DEP. PFD P 0.002 %

SW1 XFRA DE000A1JBPV9 SHW AG 0.040 EUR

WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.223 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.196 EUR

T5Z XFRA US8808901081 TERNIUM S.A. ADR/10 O.N. 1.072 EUR

SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.322 EUR

S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.268 EUR

RGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM. DL-,01 0.536 EUR

NOHA XFRA US6565316055 NORSK HYDRO NK ADR 1,098 0.129 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.147 EUR

ETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.813 EUR

91A XFRA US04247X1028 ARMSTRONG WLD IND. NEW 0.156 EUR

I93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.010 EUR

NYVC XFRA TH0530010R14 CH.KARNCHANG-NVDR- BA 1 0.008 EUR

NVAU XFRA TH0023010R10 BK OF AYUDHYA -NVDR-BA 10 0.013 EUR

CHM XFRA SG1V17936401 CHINA SUNSINE HLDGS LTD 0.036 EUR

ZVF XFRA SG1U47933908 INDOFOOD AGRI RES SD-,50 0.002 EUR

EKQ XFRA SG1B09007736 ELEC + ELTEK INTL SD-,80 0.036 EUR

AR7B XFRA SE0000472268 ADDNODE GROUP AB SK 12,- 0.233 EUR

HMSB XFRA SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125 0.457 EUR

ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.465 EUR

IU2 XFRA NO0010208051 YARA INTERNATIONAL NK1,70 0.664 EUR

TEQ XFRA NO0010063308 TELENOR ASA NK 6 0.449 EUR

NOH1 XFRA NO0005052605 NORSK HYDRO ASA NK 1,098 0.128 EUR

NU5 XFRA NO0003106700 SOLON EIENDOM ASA NK 1 0.204 EUR

TWSA XFRA NL0000852523 TKH GROUP NV CVA EO -,25 1.400 EUR

LMP XFRA KYG5427W1309 LEE+MAN PAPER MAN.HD-,025 0.017 EUR

PGB1 XFRA ID1000111602 PT PERUSAH.GAS NEG. RP100 0.004 EUR

EUQ XFRA FR0000121121 EURAZEO SE 1.250 EUR

EDW XFRA ES0127797019 EDP RENOVAVEIS EO 5 0.070 EUR

M6O XFRA ES0115056139 BOLSAS Y MERCADOS EO 3 0.570 EUR

VON XFRA ES0114820113 VOCENTO 0.032 EUR

TEG XFRA DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG 0.750 EUR

LHA XFRA DE0008232125 LUFTHANSA AG VNA O.N. 0.800 EUR