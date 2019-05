Die jüngsten Zukäufe in Österreich und Schweden sowie der Immobilienboom in Deutschland lassen beim größten heimischen Wohnungskonzern Vonovia die Kasse klingeln. Im ersten Quartal steigerte der Bochumern Konzern das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern (Group FFO) auf 303,6 von 253,0 Millionen Euro, wie Vonovia am Dienstag mitteilte.

