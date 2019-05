Der Großküchenausrüster Rational hat im ersten Quartal von einer starken Entwicklung in Deutschland profitiert. Dabei bestellten Kunden wegen einer angekündigten Preisanpassung zum April 2019 besonders viele Combi-Dämpfer als auch VarioCookingCenter zu alten Konditionen. Im Zeitraum Januar bis März stiegen die Erlöse um 12 Prozent auf 194,3 Millionen Euro, wie die im SDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Landsberg mitteilte. Zusätzlich wirkten sich noch Nachhol- und Währungseffekte deutlich positiv aus.

Bereinigt um Währungseinflüsse seien die weltweiten Umsatzerlöse um 10 Prozent gestiegen und lägen damit am oberen Ende der eigenen Erwartungen, teilte Rational weiter mit.

Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (Ebit) lag mit 46,7 Millionen Euro um 14 Prozent über dem Vorjahr. Die Ebit-Marge erreichte 24,0 Prozent (Vorjahr 23,5 Prozent). Der Anstieg geht den Angaben zufolge vor allem auf die positiven Währungseffekte zurück. Währungsneutral habe die Ebit-Marge bei 22,2 Prozent betragen, hieß es. Hier drückten höhere Kosten unter anderem wegen gestieger Ausgaben für Service und Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte Rational. Rational rechnet mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und einer Ebit-Marge von rund 26 Prozent./stk/mis

