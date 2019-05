Straßenausbaubeiträge, die Kommunen von Anliegern kassieren, sind umstritten. Grundstücksbesitzer klagen dagegen, Bürgerinitiativen wollen sie abschaffen. Wie die Gerichte entscheiden.

Der Druck von der Straße hat gewirkt. Eine Volksinitiative hat die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern dazu bewegt, auf Straßenausbaubeiträge für Anlieger zu verzichten. Sie sollen vom 1. Januar 2020 an wegfallen. Im Gegenzug soll die Grunderwerbsteuer von fünf auf sechs Prozent erhöht werden.

Abgaben für den Straßenausbau sind Sache der Länder. Sie regeln für die Kommunen die dazugehörigen Vorschriften. Baden-Württemberg hat von Anfang an auf Straßenausbaubeiträge verzichtet. In Berlin, Bayern und Hamburg wurden sie wieder abgeschafft. Die Gemeinde dürfen für den Neubau, die Erneuerung, sowie den Ausbau und die Verbesserung von Straßen kassieren:

Erneuerung: Eine abgenutzte Straße wird in der Regel nach 25 bis 30 Jahren ersetzt. Die Kommune versetzt dabei die Straße in ihrem ursprünglichen Zustand. Saniert die Gemeinde die Straße vor Ablauf der üblichen Nutzungsdauer, geht dies nicht zu Lasten der Anlieger.Ausbau/Verbesserung: Darunter fallen alle Baumaßnahmen, bei denen die Straße erweitert wird, beispielsweise durch breitete Fahrbahnen oder ergänzt wird, etwa durch zusätzliche Rad- oder Gehwege.Instandhaltung: Das Ausbessern von Schlaglöchern ist dagegen ausschließlich Sache der Kommunen. Dafür dürfen sie keine Beiträge von Hausbesitzern kassieren.

Die Gemeinden erheben sowohl einmalige als auch wiederkehrende Beiträge. Einmalbeiträge beziehen sich auf konkrete Baumaßnahmen. Zahlen müssen in der Regel nur die unmittelbaren Anlieger der Straße. Wer ein Eckgrundstück besitzt den kann die Gemeinde doppelt zur Kasse bitten, jeweils für eine der beiden Straßen. Bei wiederkehrenden Beiträgen sind auch die Bürger, die in den Nachbarstraßen wohnen, betroffen. Dies gilt beispielsweise in Thüringen und Rheinland-Pfalz. Besonders ärgerlich für Hausbesitzer: Selbst Jahrzehnte nachdem ihr Grundstück ans Straßennetz angeschlossen wurde, müssen sie zahlen. In Düsseldorf beispielsweise sollten Anwohner für eine Straßendecke aufkommen, die bereits 1937 gebaut wurde.

Rechtlich sei gegen regelmäßige Abgaben für die Anlieger von Straßen nichts einzuwenden, entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 668/10). Dies gelte, wenn der Vorteil durch die ausgebauten Verkehrswege den Grundstücksbesitzern ...

