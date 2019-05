NEW YORK (Dow Jones)--Zumeist Aktien aus der dritten Reihe haben am Montag nachbörslich in den USA stärkere Kursbewegungen gezeigt, daneben aber auch die Papiere bekannterer Unternehmen wie dem Versicherer AIG, dem Autovermieter Hertz und dem Düngerhersteller Mosaic.

Für die Mosaic-Aktie ging es auf Nasdaq.com um 2,6 Prozent nach unten auf 24,61 Dollar. Das Unternehmen übertraf mit seinen Erstquartalszahlen zwar die Analystenschätzungen und steigerte den Gewinn von 42,3 auf 130,8 Millionen Dollar; allerdings senkte Mosaic den Ausblick für das operative Ergebnis 2019 von 2,2 bis 2,4 auf 2 bis 2,3 Milliarden Dollar.

American International Group (AIG) schnellten um 7,2 Prozent nach oben auf 50,52 Dollar. Das frühere Dow-Unternehmen wartete ebenfalls mit über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen auf. Unter dem Strich verdiente AIG 654 Millionen Dollar und nahm 12,46 Milliarden Dollar ein.

Hertz konnte in seinem ersten Quartal den Verlust stärker verringern als erwartet und zwar von 202 auf 147 Millionen Dollar. Der Umsatz traf mit einem Anstieg von 2 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar die Konsensschätzung. Die Aktie wurde 1,3 Prozent höher gehandelt mit 19,97 Dollar.

Für KLA-Tencor ging es zwar zunächst nach oben mit dem Kurs, im weiteren Verlauf aber abwärts und zwar um 4,1 Prozent auf 119,50 Dollar. Der Halbleiterausrüster hatte Geschäftszahlen vorgelegt, die besser ausgefallen waren als gedacht. Im dritten Geschäftsquartal verdiente KLA netto 192,7 Millionen Dollar, deutlich weniger als vor Jahresfrist mit 306,9 Millionen.

Del Taco Restaurants verfehlte die Erwartungen und machte dafür vor allem das schlechte Wetter verantwortlich. Daneben schlug bei der Schnellrestaurantkette die Fastensaison negativ zu Buche. Die Aktie büßte 6,2 Prozent ein auf 10,99 Dollar.

Bei Bloom Energy weitete sich der Verlust zwar aus, Analysten hatten allerdings ein noch schlechteres Ergebnis befürchtet. Der Kurs gab um 1,4 Prozent nach auf 14,51 Dollar, nachdem er zunächst positiv reagiert hatte.

GW Pharmaceuticals profitierten von positiven Studienergebnissen eines Cannabidiol-Präparats und auch von einem im ersten Quartal gesunkenen Verlust bei gleichzeitig gestiegenem Umsatz. Der Kurs zog um 6,2 Prozent an auf 191,29 Dollar.

Ein Kursdebakel erlebten Intersect ENT, für die es um über 16 Prozent auf 27,75 Dollar abwärts ging. Der Implantatespezialist weitete in seinem ersten Quartal den Verlust unerwartet aus und senkte außerdem die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr. Zudem tritt Unternehmenschefin Lisa Earnhardt ab.

