+ 0,2 % sind so gut wie gar nichts. Darin drückt sich aus, dass es eine wirkliche Breitenwirkung in den sogenannten Asset-Märkten vorerst nicht gibt. Aktien und Anleihen bleiben weiterhin die wichtigste Grundlage für alle Investments für Private. Dennoch beachtenswert: Die deutschen Privatanleger sind immer noch die größten Goldkäufer und der geschätzte Gesamtbestand an Gold aller Deutschen zusammen erreichte einen neuen Rekord. Mehr als 2.500 Tonnen Gold befinden sich bei den Deutscchen - entweder unter dem Kopfkissen oder im Kleiderschrank, aber auf keinen Fall im Bankensafe, denn darauf hat das Finanzamt Zugriff. Tendenz steigend.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info