Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA haben China vor einer neuen Gesprächsrunde zur Beilegung des Handelsstreits beschuldigt, sich von bereits gegebenen Zusagen wieder zurückzuziehen. Während der vergangenen Woche habe die US-Regierung eine "Erosion" der Verpflichtungen festgestellt, die Peking im Zuge der bisherigen Verhandlungen "nach unserer Bewertung" eingegangen sei, sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Montag dem Wall Street Journal. Zwar werde die geplante nächste Verhandlungsrunde zwischen Washington und Peking am Donnerstag und Freitag in der US-Hauptstadt stattfinden, sagte Lighthizer. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte drastische Erhöhung der Zölle auf Importe aus China werde dennoch am Freitag wie vorgesehen erfolgen. Ob die Verhandlungen daran noch etwas ändern können, ließ er offen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 22.058 -3% 6 22.694 Umsatz Automobile 18.532 -4% 4 19.326 Umsatz Finanzdienstleistungen 6.667 -0,1% 4 6.674 EBIT 1.829 -33% 2 2.733 EBIT Automobile 1.089 -42% 2 1.881 EBIT Finanzdienstleistungen 527 -7% 5 569 Ergebnis vor Steuern 671 -79% 3 3.165 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 2.301 Ergebnis nach Steuern/Dritten 734 -68% 3 2.281 Ergebnis je Stammaktie 1,07 -69% 5 3,47

HANNOVER RÜCK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Bruttoprämien 5.419 +1% 4 5.345 Kapitalanlageergebnis 389 -1% 2 392 EBIT 434 -- 4 434 Ergebnis nach Steuern/Dritten 287 +5% 4 273 Ergebnis je Aktie 2,35 +4% 5 2,27 Combined Ratio* k.A. -- -- 95,9 - *Schaden-Rückversicherung

INFINEON (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 2.. QUARTAL 2Q18/19 ggVj Zahl 2Q17/18 Gesamtumsatz 1.964 +7% 10 1.836 Segmentergebnis 312 -1% 7 314 Ergebnis nach Steuern/Dritten 230 -50% 5 457 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber. 250 -16% 8 297 Ergebnis je Aktie 0,20 -50% 7 0,40 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,22 -15% 11 0,26 Umsatz Automotive 869 +7% 6 811 Umsatz Industrial Power Control 349 +10% 6 317 Umsatz Power Management & Multimarket 589 +8% 6 543 Umsatz Digital Security Solutions 153 -7% 6 164 Ergebnis Automotive 116 -- 4 116 Erg Industrial Power Control 65 +5% 4 62 Erg Power Management & Multimarket 119 +10% 4 108 Erg Digital Security Solutions 14 -50% 4 27

AXEL SPRINGER (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatzerlöse 784 +1% 3 774 EBITDA bereinigt 164 -4% 2 171 Ergebnis nach Steuern 59 -31% 2 85 Ergebnis nach Steuern bereinigt 60 -26% 2 81 Ergebnis je Aktie 0,53 -23% 2 0,69 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,55 -13% 3 0,63

MORPHOSYS (22:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 11 +319% 2 2,7 EBIT -27 -- 2 -19,0 Konzernüberschuss -26 -- 2 -19,4 Ergebnis je Aktie unverwässert -0,85 -- 3 -0,67

UNIPER (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 EBITDA bereinigt 343 -33% 5 511 EBIT bereinigt 182 -48% 5 350 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber. 109 -60% 5 272

Weitere Termine:

07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 1Q

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q

07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q

07:35 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q

07:45 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:30 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q

09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

10:00 DE/Siltronic AG, HV

10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV

10:00 DE/SHW AG, HV

10:30 DE/Hochtief AG, HV

11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

13:15 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- US/Fox Corp, Ergebnis 3Q

- NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis 2017

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

AB Inbev 1,00 Euro Danone 1,94 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -4,2% gg Vm - US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2029 im Gesamtvolumen von 1,38 Milliarden EUR 11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 400 Mio EUR Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 300 Mio EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.270,50 -0,30 S&P-500-Future 2.916,80 -0,53 Nikkei-225 21.922,69 -1,51 Schanghai-Composite 2.906,83 0,01 +/- Ticks Bund -Future 165,49 13 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.286,88 -1,01 DAX-Future 12.338,00 -1,01 XDAX 12.327,56 -0,97 MDAX 25.659,91 -1,16 TecDAX 2.850,44 -1,32 EuroStoxx50 3.462,95 -1,13 Stoxx50 3.166,84 -0,84 Dow-Jones 26.438,48 -0,25 S&P-500-Index 2.932,47 -0,45 Nasdaq-Comp. 8.123,29 -0,50 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,36% +14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte in Europa werden am Dienstag zur Eröffnung zunächst knapp behauptet erwartet. Am Morgen wird die Berichtssaison die Marktteilnehmer zunächst in Atem halten. Allein aus dem DAX legen mit BMW, Henkel, Infineon und Vonovia vier Unternehmen ihre Zahlen vor. Übergeordnet beschäftigt weiterhin der US-chinesische Handelsstreit die Börsen. Die große Frage ist, ob die USA am Freitag bereits Zölle auf weitere Importe aus China einführen werden. "Die Tatsache, dass das chinesische Verhandlungsteam seine Reise nach Washington diese Woche nicht abgesagt hat, deutet darauf hin, dass eine Einigung noch erzielt werden kann", heißt es am Morgen von der Societe Generale.

Rückblick: Die Börsen reagierten zunächst mit heftigen Verlusten auf die jüngste Eskalation im Handelsstreit USA-China, verringerten aber ihre Verluste, als die US-Aktienmärkte zum Handelsstart nicht so heftig wie befürchtet nachgaben. Schwächster Sektor waren Automobilwerte, die stark vom Chinageschäft abhängen und im Schnitt 2,1 Prozent verloren. Auch der Luxusgütersektor war betroffen: Hier büßten etwa LVMH und Kering 3 und 2,5 Prozent ein. Chipaktien litten neben der jüngsten Eskalation des Handelsstreits unter der Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums. Nach Einschätzung von IHS Markit werden die Umsätze in der Branche 2019 um 7,4 Prozent auf 446 Milliarden Dollar fallen - das wäre das stärkste Minus seit zehn Jahren. Infineon gaben um 2,9 Prozent nach, STMicro um 4,3 Prozent, ASML um 1,7 Prozent und Dialog Semiconductor um 3,1 Prozent. Deutlich im Minus zeigte sich der Stahlsektor mit einer ganzen Reihe von Hiobsbotschaften. So hat die "FT" berichtet, die EU-Kommission werde die erhoffte Stahlfusion von Tata und Thyssenkrupp ablehnen. Dazu hat Arcelormittal, die Produktion wegen der schwachen Nachfrage in Europa gekürzt. Arcelor verloren 2,4

May 07, 2019 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.