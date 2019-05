Vor allem die Wall Street ist davon ausgegangen, dass Trump doch nur spielen will mit seiner Androhung neuer Zölle - daher gestern dann die Drehung an den US-Aktienmärkten, die die US-Indizes sogar teilweise hat ins Plus drehen lassen (Russell 2000)! Dann aber kurz vor Schließung der Future-Märkte bestätigten Mnuchin und Lighthizer, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...